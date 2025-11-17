Pasifik Holding halka arz sonuçları: PAHOL yatırımcıları kaç lot aldı?

Enerji, gayrimenkul ve teknoloji devinin halka arzı takip edildi. İşte PAHOL hisselerine dair tüm detaylar ve yatırımcıların aldığı lot sayısı.

Pasifik Holding'in halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla birlikte yatırımcıların radarındaydı. Enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik Holding, halka arz ile büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. 12-14 Kasım tarihleri arasında ön talep toplama süreci tamamlanan halka arzda, sonuçlar merakla bekleniyordu. Halk Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Pasifik Holding halka arzında büyüklük 6 milyar TL olarak gerçekleşti. Birim fiyatı 1,50 TL olan halka arzda, 4 milyar TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisatın yaklaşık 1,34 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara ayrılan tahsisatın yaklaşık 13,35 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisatın ise yaklaşık 1,50 katı oranında talep geldi.

Peki, yatırımcılar kaç lot alabildi? Kesin lot dağıtım sayıları, aracı kurumlar tarafından yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaya başlandı. Net lot sayıları aracı kurumların bildirimleriyle kesinleşecek. PAHOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Pasifik Holding hisseleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Pasifik Holding'in halka arzı, şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir adım oldu. PAHOL hisselerinin performansı, önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek. Yatırımcıların lot dağıtım sonuçlarını aracı kurumlarından öğrenmeleri ve Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününü izlemeleri tavsiye ediliyor.