FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Pasifik Holding halka arzında büyük ilgi: PAHOL yatırımcıya kaç lot verdi?

Pasifik Holding'in (PAHOL) halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 6 milyar TL'lik halka arz büyüklüğüyle dikkat çeken şirketin, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun talep karşısında kaç lot dağıttığı büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

Pasifik Holding halka arzında büyük ilgi: PAHOL yatırımcıya kaç lot verdi?

Enerji, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinin devi Pasifik Holding'in halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılar PAHOL hisselerine gösterilen yoğun ilgiyi ve dağıtılan lot sayılarını merak ediyor.

Pasifik Holding'in merakla beklenen halka arz sonuçları nihayet açıklandı. 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ön talep toplama sürecinin ardından, PAHOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arzda, 1,50 TL birim fiyatla 4 milyar TL nominal değerli pay satışa sunuldu.

Halka Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, halka arza yurt içi bireysel yatırımcılardan, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılardan ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. Bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisatın yaklaşık 1,34 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara ayrılan tahsisatın yaklaşık 13,35 katı ve kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisatın ise yaklaşık 1,50 katı oranında talep geldiği belirtildi.

Peki, bu yoğun talep karşısında yatırımcılar kaç lot alabildi? Henüz resmi olarak bireysel yatırımcılara düşen ortalama lot sayısı açıklanmadı. Dağıtım sonuçlarının aracı kurumlar tarafından yatırımcılara bildirilmesiyle birlikte, kesin lot sayıları da netleşecek.

Pasifik Holding'in halka arzı, şirketin enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerdeki büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Halka arzdan elde edilecek gelirle şirketin yeni yatırımlar yapması ve mevcut faaliyetlerini genişletmesi bekleniyor.

Şirketin borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağı da yatırımcıların merak ettiği bir diğer konu. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, dağıtım işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde PAHOL hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Yatırımcıların, aracı kurumlarından ve KAP'tan yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Pasifik Holding halka arzı, yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Şirketin borsadaki performansı ve gelecekteki büyüme stratejileri, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Halka arz sonuçlarının ve bireysel yatırımcılara düşen lot sayılarının netleşmesiyle birlikte, piyasadaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev seyahat platformu el değiştiriyor! Bir holding tüm payları devraldıDev seyahat platformu el değiştiriyor! Bir holding tüm payları devraldı
Pasifik Holding'in halka arzına yoğun ilgi gösterildi! Açıklama geldiPasifik Holding'in halka arzına yoğun ilgi gösterildi! Açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Lot halka arz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.