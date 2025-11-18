Pasifik Holding halka arzında büyük ilgi: PAHOL yatırımcıya kaç lot verdi?

Enerji, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinin devi Pasifik Holding'in halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılar PAHOL hisselerine gösterilen yoğun ilgiyi ve dağıtılan lot sayılarını merak ediyor.

Pasifik Holding'in merakla beklenen halka arz sonuçları nihayet açıklandı. 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ön talep toplama sürecinin ardından, PAHOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arzda, 1,50 TL birim fiyatla 4 milyar TL nominal değerli pay satışa sunuldu.

Halka Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, halka arza yurt içi bireysel yatırımcılardan, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılardan ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. Bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisatın yaklaşık 1,34 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara ayrılan tahsisatın yaklaşık 13,35 katı ve kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisatın ise yaklaşık 1,50 katı oranında talep geldiği belirtildi.

Peki, bu yoğun talep karşısında yatırımcılar kaç lot alabildi? Henüz resmi olarak bireysel yatırımcılara düşen ortalama lot sayısı açıklanmadı. Dağıtım sonuçlarının aracı kurumlar tarafından yatırımcılara bildirilmesiyle birlikte, kesin lot sayıları da netleşecek.

Pasifik Holding'in halka arzı, şirketin enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerdeki büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Halka arzdan elde edilecek gelirle şirketin yeni yatırımlar yapması ve mevcut faaliyetlerini genişletmesi bekleniyor.

Şirketin borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağı da yatırımcıların merak ettiği bir diğer konu. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, dağıtım işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde PAHOL hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Yatırımcıların, aracı kurumlarından ve KAP'tan yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

Pasifik Holding halka arzı, yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Şirketin borsadaki performansı ve gelecekteki büyüme stratejileri, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Halka arz sonuçlarının ve bireysel yatırımcılara düşen lot sayılarının netleşmesiyle birlikte, piyasadaki hareketliliğin daha da artması bekleniyor.