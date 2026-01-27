FİNANS

Patronlar buraya: Hangi ünlü girişimci senin ruh eşin?

O koltukta oturmak dışarıdan göründüğü kadar kolay değil, biliyoruz. Her gün binbir türlü dertle uğraşırken aslında kendine has bir tarzın ve bir imzan oluşuyor. Senin iş yapış şekline ve bu tarzına göre dünyanın zirvesindeki hangi dev isme benziyorsun?

Patronlar buraya: Hangi ünlü girişimci senin ruh eşin?

Hangi ünlü girişimci seninle aynı ruhu taşıyor?

1/8

Sabah dükkanı açtın ya da ofise damladın. İlk olarak kime/neye bakıyoruz?

Sabah dükkanı açtın ya da ofise damladın. İlk olarak kime/neye bakıyoruz?
"Dünyada ne var ne yok, Mars'a gidiliyor mu?" diye teknoloji haberlerine dalarım.
Hemen banka hesabını açarım. Dün ne kazandık, cepte ne var?
Bir "Günaydın" story'si patlatırım Instagram'dan.
Mail kontrolüne başlıyorum genelde.
2/8

İşler sarpa sardı, piyasa durgun, sinek avlıyoruz... Tansiyonun ne durumda?

İşler sarpa sardı, piyasa durgun, sinek avlıyoruz... Tansiyonun ne durumda?
Risk almadan büyüme olmaz. Devam ederim.
Kemer sıkma politikasına girerim bir süre. Mecbur.
Hemen sahaya inip milleti gaza getiririm. "Biz iyiyiz." diye hava basarım.
Odaya kapanır hesap kitap yaparım. Nerede hata var, mantıklı çıkış yolu ne?
3/8

Uzun zamandır bir yerden beklediğin toplu para eline bugün geçti diyelim. Bu parayla ne yapıyoruz?

Uzun zamandır bir yerden beklediğin toplu para eline bugün geçti diyelim. Bu parayla ne yapıyoruz?
Kripto, yapay zeka... Geleceğin işi neyse oraya.
Arsa, altın, döviz... Sağlam limandan şaşmam.
Reklama ve markama basarım. Şanımız yürüsün!
İşin ihtiyacı neyse ona yatırırım.
4/8

Çalışanlarınla aran nasıl? Aramızda kalacak!

Çalışanlarınla aran nasıl? Aramızda kalacak!
Ayak uyduranlarla devam. Uyumsuz olanlarla yollarımı ayırdım.
Babacan ama disiplinli. Mesafe her zaman iyidir.
Aram iyi onlarla. İş yerinde disiplin de olur makara da.
Çok muhatap olmam, herkes işini yapsın yeter.
5/8

Sence sektöründe en çok sevilen patron sen misin?

6/8

Rakip firma seni taklit etmeye başladı...

Rakip firma seni taklit etmeye başladı...
Güler geçerim, ben çoktan başka işin peşine düştüm bile.
Fiyat kırarım, maliyetine de olsa o müşteriyi vermem.
Sosyal medyada biraz salça olurum onlara.
Taklit ediyorsa işimi iyi yapıyorum demektir. Devam!
7/8

Pazar günlerin nasıl geçiyor diye sorsak?

Pazar günlerin nasıl geçiyor diye sorsak?
Tatil ne abi? Kafamda bin tane proje vardır ve yine çalışıyorumdur.
Dükkan kapalı olur. Evde dinlenirim.
Kalabalık ortamlarda hem sosyalleşiyorum hem de iş bağlıyorumdur.
Evdeyim ama kucakta laptop, rapor okuyorum.
8/8

Yıllar sonra arkandan ne desinler istersin?

Yıllar sonra arkandan ne desinler istersin?
"Delinin tekiydi ama dünyayı değiştirdi."
"İşini hakkıyla yaptı, dürüst biriydi."
"Ne renkli adamdı be! Herkes tanırdı."
"Zeki adamdı, her sorunu çözerdi."
