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Pegasus'tan SPK'ya başvuru: Yurt dışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı isteniyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 14:13
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Pegasus, yurt dışında satılmak üzere 750 milyon dolar tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Pegasus'tan SPK'ya başvuru: Yurt dışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı isteniyor

Pegasus, yurt dışında satılmak üzere 750 milyon dolar tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 750 milyon dolar tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda SPK'ya ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verildi ve ihraç belgesi onayı için başvuru 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Foreks'te yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesini onaylamasına bağlı olarak, ihraç tarihindeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak ihraca ilişkin nihai karar verilecek.

Express


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SPK Pegasus ihraç başvuru
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