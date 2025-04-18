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Rekabet Kurulu tarihinde bir ilk! Geçtiğimiz yıl reddedilmişti: Tofaş'ın Stellantis anlaşmasına 'şartlı' onay

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.04.2025 20:44
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Rekabet Kurulu, geçtiğimiz yıl reddettiği Tofaş/ Stellantis devralma işlemine onay verdi. Kurul, tüketici tercihlerini ve pazar yapısını koruyacak önlemler doğrultusunda birleşmeye yeşil ışık yaktı. Tarafların yatırım yapması şartına bağlı alınan izin kurum tarihinde bir ilki oluşturuyor.

Rekabet Kurulu tarihinde bir ilk! Geçtiğimiz yıl reddedilmişti: Tofaş'ın Stellantis anlaşmasına 'şartlı' onay

Rekabet Kurulu, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş/Stellantis işlemine izin verdi. Sunulan taahhütler bir yatırım planını ve dağıtım/satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını da kapsıyor. Tofaş’ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yatırım planının otomotiv ana sanayine olduğu kadar yan sanayiye de olumlu bir şekilde yansıyacağı öngörülüyor.

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TARAFLAR DAĞITIM VE SATIŞ KANALINDA TAAHÜTLER SUNDU

İşlemin verilen taahhütlerle birlikte Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu. Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler sundu. İşlemin tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu tedbirler izin kararının verilmesinde önemli bir rol oynadı. Böylece, işlem taraflarına ait bayilerin “one-stop-shop (tek durak)” olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi. Kurul nihai inceleme aşamasında çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı. Söz konusu görüşlerde dile getirilen hususlar Kurulun işlem ile ilgili ayrıntılı çalışmasında tek tek dikkate alındı ve değerlendirildi.

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GEÇTİĞİMİZ YIL REDDEDİLMİŞTİ

Tarafların 2024 yılı Ekim ayında sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tofaş otomotiv rekabet kurulu
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