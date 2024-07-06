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Rekabet Kurumu'dan Şişecam'a soruşturma: 'Taahhütlere uygun davranmıyor'

06.07.2024 10:43
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Rekabet Kurumu resmi internet sitesinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (ÇEVRE) taahhütlere aykırı davranmış olabileceği; ÇEVRE ve Karacalar Geri Dönüşüm LTD. ŞTİ'nin ise yatay nitelikli ihlaller gerçekleştirmiş olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'dan Şişecam'a soruşturma: 'Taahhütlere uygun davranmıyor'

Rekabet Kurumu, cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin sektördeki teşebbüslerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

SEKTÖRDEKİ FAALİYETLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Rekabet kurumu Şişecam'a soruşturma açıldığını resmi internet sitesinden şu şekilde açıkladı:
"Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (ŞİŞECAM) ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ’nin (ÇEVRE SİSTEMLERİ) (Her ikisi birden Şişecam Ekonomik Bütünlüğü olarak da anılacaktır) cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak Rekabet Kurulunun (Kurul) 2021 yılında yaptığı önaraştırma kapsamında Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından 21.10.2021 tarihli ve 21- 51/712-354 sayılı kararla bağlayıcı hale getirilmiştir.

sisecam

Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak Kurulun 11.01.2024 tarihli ve 24-03/33-M sayılı kararıyla inceleme yapılmış, anılan inceleme neticesinde Kurul, elde edilen bulguları ciddi bularak ŞİŞECAM ve ÇEVRE SİSTEMLERİ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma açılmasına, 04.06.2024 tarih ve 24-24/593-M sayı ile karar vermiştir.

Ayrıca, anılan inceleme kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde ÇEVRE SİSTEMLERİ ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (KARACALAR) cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında aynı Kanun’un 40. maddesi uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına 04.06.2024 tarih ve 24-24/592-M sayı ile karar verilmiştir." (AA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu soruşturma şişecam
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