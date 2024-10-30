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Rusya mahkemesinden Google'a 35 hanelik para cezası! 20 desilyon tutarındaki para

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.10.2024 14:08
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Rusya'da hükümet yanlısı medya kuruluşlarının YouTube kanallarının engellenmesi nedeniyle açılan davalarda, mahkeme Google'ı kaldırılan kanalları geri yüklemeye zorladı ve günlük 100 bin Ruble ceza kesmeye başladı. Cezalar hızla birikerek devasa bir miktara ulaştı. O rakam tamı tamına 20 desilyon Dolar oldu!

Rusya mahkemesinden Google'a 35 hanelik para cezası! 20 desilyon tutarındaki para

2020 yılından beri süregelen davalarda Google, Rusya'da hükümet yanlısı medya kuruluşlarından Tsargrad ve RIA FAN'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube kanallarını engellediği gerekçesi ile hakkında açılan davalarla uğraşıyordu.

TAM 17 MEDYA KURULUŞU

2022'de Rusya - Ukrayna savaşının baş göstermesinin ardından daha fazla Rus kanalının da yasaklanmasıyla birlikte, savunma bakanlığına bağlı Zvezda'nın da aralarında bulunduğu 17 medya kuruluşu Google'a dava açtı.

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HER HAFTA İKİ KATI

Rusya’da mahkeme, Google'ı YouTube platformunda kaldırılan bu kanalları geri yüklemeye zorladı ve her gün için 100 bin Ruble (yaklaşık 1.025 Dolar) ceza kesti. Birikmeye başlayan bu günlük cezalar her hafta iki katına çıktı ve 4 yıllık hukuk sürecinin ardından hesaplandı.

DAĞLAR KADAR FARK VAR

Google’ın bu miktarı karşılayabilmesi, oldukça ütopik çünkü tüm dünya üzerindeki kaynakların kullanılması bile bu tutarı karşılamaya ancak yeter. Şirket, en son çeyrekte 88 milyar dolarlık gelir açıkladı ancak bu miktar cezayı karşılamaya oldukça uzak.

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TÜM MAL VARLIĞINA HEDEF KOYDU

Google'ın Rusya yan kuruluşu 2022 yazında iflas başvurusunda bulunmuş ve geçen sonbaharda resmen iflas ilan edilmişti. Şirketin Rusya’daki personelinin bir kısmı başka ülkelere taşınırken, bazı çalışanlar işten çıkarıldı. Rusya, şimdi de Google’ın dünya genelindeki varlıklarına el koymak için mücadele veriyor
Google'dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Google Rusya para cezası
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