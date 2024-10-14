Rüzgar tersten esti... Dünya beşincisiydi! Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti! "TL'nin değer kaybı ve faizler..."

Enflasyon ile mücadele edilen bugünlerde firmalar güçlerini kaybediyor. Yüksek faizler nedeniyle maddi zorluklar yaşayan firmalar iflas bayrağını çekiyor. Seramik sektöründe önde gelen dünyanın 5. seramik firması olan ve bir zamanların vergi rekormenliği elde eden Hiti Seramik konkordato ilan etti.

Türkiye'nin en büyük seramik üreticisi olan şirket, 1991 yılında faaliyete başladı. Şirketin kurucusu İbrahim Hizal'ın 2017 yılında hayatını kaybetmesi ile firmada işler yolunda gitmemeye başladı.

Avrupa'da 3. Dünya'da 5. olan şirkete 2017 yılında yönetime gelen ekip, TL'nin değer kaybı karşısında ve ekonomi politikalarına direnç gösteremedi.

MERKEZ İSTANBUL FABRİKA UŞAK'TA

Genel merkezi İstanbul'da, fabrikası ise Uşak'ta bulunan 800'ün üzerinde çalışana sahip olan dev şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Geçici mühlet kararı şirketin faaliyetlerini yürüttüğü İbrahim Hizal Holding'i ve yönetim kurulunda bulunan Sevgi Hizal, Beril ile Eylül Nehir Hizal'ı kapsayacak.

HİTİT SERAMİK İÇİN 3 KİŞİLİK HEYET KURULDU

Öte yandan, iflas öncesinde son aşama olarak bilinen konkordato süreci boyunca şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Cengiz Özübek, İcra İflas Hukukunda Uzman Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Araştırma görevlisi Buğra Kaan Çakıroğlu tarafından hazırlanacak rapor, şirketin iflas edip etmeyeceğini belirleyecek.

Hitit Seramik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Kamuoyunun bilgisine,

Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1991 yılından bugüne; Türkiye geneli, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki iş paydaşlarımıza 600 çalışanımız ile hizmet vermekteyiz.

33 yıllık geçmişimizle, vizyoner bakış açısı ile özgün tasarımlı, kalite kriterlerinden taviz verilmemiş ürünler sunan; ilkeli üretim ve ticaret yapan marka kimliği ile tanınan, ihracat gücü kuvvetli ve bu konuda bir çok ödül almış, seramik ve porselen kaplama malzemesi üreten bir şirketiz. Türk ve dünya seramik sektörü içinde gücünü; doğru yatırımları, işbilir kadroları ve yaygın ticaret ağı ile büyütmüş olan şirketimiz her zaman hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımları ile paydaş ilişkilerini yürütmüştür.

Ancak pandemi sonrası Avrupa Birliği ülkeleri genelinde şirket ürünlerimize uygulanan gümrük vergisinin arttırılmasını müteakip yaşanan denge değişiklikleri, son dönem ekonomideki nakit sıkışıklıkları, TL deki değer kaybı ve akabindeki faiz düzeylerinin planlanın üzerine çıkması sebepleri ile şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, alım satım sürecimizdeki faaliyetleri etkilemeye başlamıştır.

Pazar koşullarına uyum sağlamak, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir ve çözümcü değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye sokmak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 9.10.2024 tarihi itibari ile Av. Muhammet Yusuf Arı tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

Hitit Seramik A.Ş. dalgalandırdığı “Türk Markası “kimliği bayrağı ile milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecinde temel amaç; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş paydaşlarımızın haklarını korumaktır. İşinin başında olan tüm ekibi ile birlikte, bu süreci sağlam ve kararlı adımlarla yürütecek olan şirketimiz, markamızı daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacaktır.”