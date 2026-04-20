Sabancı Holding’ten dev satış! Anlaşma sağlandı

Sabancı Holding, yapı malzemeleri alanındaki faaliyetlerinde önemli bir dönüşüm başlatarak, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki hisselerinin devri için adım attı.

ÖN ALIM HAKKINI KULLANDI

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Almanya merkezli Heidelberg Materials AG’nin, mevcut ortaklık sözleşmesinde sabit olan ön alım hakkını kullanarak Sabancı Holding’in Akçansa’daki hisselerini satın alma kararı aldığı duyuruldu.

Bu gelişme, 28 Ocak 2026’da Sabancı Holding’e gelen bağlayıcı teklifi takiben ortaya çıktı. Söz konusu teklif, firmanın toplamda 1.1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden yapıldı. Akçansa’nın diğer ana ortağı olan Heidelberg Materials, 17 Nisan 2026’da yaptığı resmi bildirimle bu teklifi değerlendirme kararı aldı ve ön alım hakkını kullanacağını Sabancı’ya iletti.

TÜM HİSSELERİ EL DEĞİŞTİRECEK

Satışın gerçekleşmesiyle Sabancı Holding’in Akçansa’daki 76 milyon TL’yi aşan nominal değerli, yüzde 39,72 oranındaki tüm hisseleri Heidelberg Materials’a geçecek. Ödenecek tutar ise hisse oranı esas alınarak, borç ve nakit düzeltmeleri sonucunda kesinleşecek.

ONAY GEREKİYOR

Devir sürecinin ardından Akçansa’da yeni bir dönem başlayacak. Böylece, Heidelberg Materials’ın şirketteki payı yüzde 79,44 seviyesine yükselecek ve şirketteki oy hakkı da aynı seviyeye çıkacak. Devir işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun ve ilgili yasal düzenleyicilerin onayı gerekecek.

Heidelberg Materials yetkilileri, devir işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’na tam uygunluk içinde sürdürüleceğini vurgularken, tüm gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Taraflar ise yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından satışın tamamlanmasını bekliyor.

Bu satışla birlikte, Sabancı Holding’in yıllardır önemli bir iştiraki olan Akçansa’daki ortaklık yolculuğu sona erecek.