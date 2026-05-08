Samsung'da kriz büyüyor! Arabuluculuk süreci başlıyor

Samsung Electronics çalışanlarını temsil eden sendika, ücret anlaşmazlığı nedeniyle arabuluculuk sürecine gireceklerini açıkladı. Görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde 18 günlük greve gidilebileceği belirtildi.

Begüm Özkaynak
MyMani

Reuters'ta yer alan habere göre; Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics’te ücret anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. Şirket çalışanlarını temsil eden sendika, ücret görüşmeleri kapsamında 11-12 Mayıs tarihlerinde arabuluculuk sürecine girileceğini duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, arabuluculuk görüşmelerinden tatmin edici bir sonuç çıkmaması halinde planlanan genel grevin uygulanacağı ifade edildi.

18 GÜNLÜK GREV TEHDİDİ

Samsung Electronics bünyesindeki sendikalar, ikramiye artışı talepleri kapsamında bir süredir iş bırakma eylemleri gerçekleştiriyor.

Sendika, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda 21 Mayıs’tan itibaren 18 gün sürecek bir greve gidilebileceği uyarısında bulundu.

HÜKÜMET GÖRÜŞMELERE DESTEK VERDİ

Cuma günü sendika temsilcileri, şirket yönetimi ve Güney Kore hükümeti yetkilileri bir araya geldi.

Sendika açıklamasına göre Çalışma Bakanlığı yetkilileri, taraflar arasındaki görüşmelere “tam destek” vereceklerini bildirdi.

Samsung Electronics ve Güney Kore Çalışma Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

SAMSUNG HİSSELERİ YÜKSELDİ

Gelişmelerin ardından Samsung Electronics hisseleri Seul’de kapanış sonrası işlemlerde yüzde 2,6 yükseldi.

YÖNETİMDEN “EKONOMİYE ETKİSİ OLUR” UYARISI

Hafta başında Samsung Yönetim Kurulu Başkanı, sendikalı çalışanlara ücret anlaşmazlığını yönetimle çözme çağrısı yapmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca planlanan grevin Güney Kore ekonomisi açısından “ciddi sonuçlar” doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Arabuluculuk Samsung grev
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

