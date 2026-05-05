FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Sebep yine aynı! Kripto devi yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Coinbase Global, maliyetleri azaltmak ve yapay zeka odaklı dönüşüm için 700 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı; hisseler haber sonrası %4 yükseldi.

Sebep yine aynı! Kripto devi yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
Begüm Özkaynak
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Coinbase Global (COIN), yaklaşık 700 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin 1 Mayıs itibarıyla toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 14’üne denk gelen bu adımın, mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamak ve operasyonel giderleri azaltmak amacıyla atıldığı belirtildi.

“YAPAY ZEKA ÇAĞINA UYUM” VURGUSU

Şirketin yaptığı düzenleyici başvuruya göre, işten çıkarmalar aynı zamanda Coinbase’in operasyonlarını “yapay zeka çağına uygun şekilde optimize etme” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İki güçlü trend aynı anda birleşiyor. Her ikisine de hızlı yanıt vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ORGANİZASYON YAPISI SADELEŞECEK

İşten çıkarmaların yanı sıra şirket, organizasyon yapısında da sadeleşmeye gitmeyi planlıyor. Armstrong, Coinbase’te “sadece yönetici pozisyonu” olmayacağını belirtirken, üst yönetim ile çalışanlar arasındaki hiyerarşik katman sayısının en fazla beş seviyeye indirileceğini açıkladı. Bu adımın ardından şirket bünyesinde yaklaşık 4.300 çalışanın kalması bekleniyor.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN HİSSELER YÜKSELDİ AMA YIL BAŞINDAN BU YANA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Açıklamanın ardından Coinbase hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4 yükseldi. Ancak şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş durumda.

Kripto piyasasında Ekim ayındaki zirveden bu yana yaşanan düşüşün etkisiyle Coinbase hisseleri baskı altında kalırken, dijital varlıkların toplam piyasa değeri bu süreçte 1,6 trilyon dolar azaldı.

YENİDEN YAPILANMA MALİYETİ 60 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Coinbase, yeniden yapılanma sürecinin toplam maliyetinin 50 milyon ila 60 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor. Bu maliyetlerin büyük bölümünün çalışanlara ödenecek kıdem tazminatları ve işten çıkarma giderlerinden kaynaklanacağı ifade edildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 gün tatil olunca beklentiler yükseldi9 gün tatil olunca beklentiler yükseldi
Başkan Karahan’dan Meclis’te faiz açıklaması! Başkan Karahan’dan Meclis’te faiz açıklaması!

Anahtar Kelimeler:
Coinbase hisse işten çıkarma kripto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Türkiye'deki o maça şike soruşturması: 20 dakikada 4 gol yediler

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı ücreti ortaya çıktı! Aylık kazancı dudak uçuklattı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

Kanun değişti: Artık ücretli olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.