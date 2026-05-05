Sebep yine aynı! Kripto devi yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Coinbase Global (COIN), yaklaşık 700 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin 1 Mayıs itibarıyla toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 14’üne denk gelen bu adımın, mevcut piyasa koşullarına uyum sağlamak ve operasyonel giderleri azaltmak amacıyla atıldığı belirtildi.

“YAPAY ZEKA ÇAĞINA UYUM” VURGUSU

Şirketin yaptığı düzenleyici başvuruya göre, işten çıkarmalar aynı zamanda Coinbase’in operasyonlarını “yapay zeka çağına uygun şekilde optimize etme” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İki güçlü trend aynı anda birleşiyor. Her ikisine de hızlı yanıt vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ORGANİZASYON YAPISI SADELEŞECEK

İşten çıkarmaların yanı sıra şirket, organizasyon yapısında da sadeleşmeye gitmeyi planlıyor. Armstrong, Coinbase’te “sadece yönetici pozisyonu” olmayacağını belirtirken, üst yönetim ile çalışanlar arasındaki hiyerarşik katman sayısının en fazla beş seviyeye indirileceğini açıkladı. Bu adımın ardından şirket bünyesinde yaklaşık 4.300 çalışanın kalması bekleniyor.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN HİSSELER YÜKSELDİ AMA YIL BAŞINDAN BU YANA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Açıklamanın ardından Coinbase hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4 yükseldi. Ancak şirketin hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş durumda.

Kripto piyasasında Ekim ayındaki zirveden bu yana yaşanan düşüşün etkisiyle Coinbase hisseleri baskı altında kalırken, dijital varlıkların toplam piyasa değeri bu süreçte 1,6 trilyon dolar azaldı.

YENİDEN YAPILANMA MALİYETİ 60 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Coinbase, yeniden yapılanma sürecinin toplam maliyetinin 50 milyon ila 60 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor. Bu maliyetlerin büyük bölümünün çalışanlara ödenecek kıdem tazminatları ve işten çıkarma giderlerinden kaynaklanacağı ifade edildi.