Senin İşini Kolaylaştıracak Teknolojik Çözüm Hangisi?

1/9 Sabah ofise ya da dükkana girdin ve bilgisayarı açtın. Seni ilk darlayan şey ne oluyor?

"Kasa tutuyor mu, kime ne ödeyecektik?" stresi basıyor hemen. Müşterilerden gelen "Kargom nerede, fiyat neydi?" mesajlarına yetişmeye çalışmak. Personel dertleri... Kim ne yapıyor belli değil, tam bir kör dövüşü var içeride.