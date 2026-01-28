FİNANS

Senin İşini Kolaylaştıracak Teknolojik Çözüm Hangisi?

Kasa hesabı, personel derdi, müşteri telefonları... İşletmeciysen kafan zaten kazan gibidir. Peki senin iş yükünü hafifletecek o sihirli çözüm hangisi? Soruları dürüstçe cevapla, senin derdinin ilacı olan teknolojiyi söyleyelim!

Senin İşini Kolaylaştıracak Teknolojik Çözüm Hangisi?

Teknolojide çareler tükenmez!

1/9

Sabah ofise ya da dükkana girdin ve bilgisayarı açtın. Seni ilk darlayan şey ne oluyor?

Sabah ofise ya da dükkana girdin ve bilgisayarı açtın. Seni ilk darlayan şey ne oluyor?
"Kasa tutuyor mu, kime ne ödeyecektik?" stresi basıyor hemen.
Müşterilerden gelen "Kargom nerede, fiyat neydi?" mesajlarına yetişmeye çalışmak.
Personel dertleri...
Kim ne yapıyor belli değil, tam bir kör dövüşü var içeride.
2/9

Para pul işlerini nereye not alıyorsun? Bak samimi olalım, aramızda...

Para pul işlerini nereye not alıyorsun? Bak samimi olalım, aramızda...
Kara kaplı defterden şaşmam, en güvenlisi o.
Excel'de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama formüller bazen patlıyor.
Muhasebeciyi arayıp "Durum ne?" diyorum. O ne derse o.
Valla kafa defteri... Cebe gireni bilirim, gerisi teferruat.
Eskide kalmayalım dedik, şimdi programla işleri yürütüyoruz.
3/9

Müşterilerin listesi nerede? Mesela eski bir müşterini arayacak olsan...

Müşterilerin listesi nerede? Mesela eski bir müşterini arayacak olsan...
Telefon rehberimde hepsi.
Masanın sağına soluna yapıştırdığım o sarı kağıtlarda yazılıdır kesin.
Eski mailleri tek tek tarıyorum, elbet bir yerden çıkar.
Öyle bir liste yok ki bizde, gelen alır giden gider.
4/9

Ekiple iletişim nasıl dönüyor diye sorsak?

Ekiple iletişim nasıl dönüyor diye sorsak?
İş takibi konuşma uygulamalarında birbirine giriyor...
Telefon kulağıma yapıştı, sürekli birilerini arayıp iş dürtüklüyorum.
Mail atıp "İnşallah okurlar." diye dua ediyorum.
Ofis içinde bağırarak anlaşıyoruz, en hızlısı bu!
5/9

İş yerinde duvar saati var mı?

6/9

Depoda mal var mı yok mu, ne kadar hakimsini duruma?

Depoda mal var mı yok mu, ne kadar hakimsini duruma?
Ne zaman biri "Abi o ürün bitti." derse o zaman anlıyorum.
Ayda bir sayım yapıyoruz, ak koyun kara koyun o zaman çıkıyor.
Göz kararı... Raflara şöyle bir bakınca anlarım ben eksiği.
Genelde müşteri sipariş verince "Aa kalmamış." deyip mahcup oluyoruz.
7/9

Yeni müşteri bulmak için ne yapıyorsun? "Nasip" deyip bekliyor muyuz?

Yeni müşteri bulmak için ne yapıyorsun? "Nasip" deyip bekliyor muyuz?
Eş dost tavsiyesiyle dönüyor teker. Referans candır.
Sosyal medyaya bakıyorum arada.
Kartvizit bastırdım. Onu dağıtıyorum.
Aslında reklam falan lazım da kafa kaşıyacak vakit yok.
8/9

Ay sonu geldiğinde "Ne kazandık?" sorusunun cevabı sende net mi?

Ay sonu geldiğinde "Ne kazandık?" sorusunun cevabı sende net mi?
Kafada bir rakam oluyor ama kuruşu kuruşuna diyemem.
2-3 ay sonra muhasebe kesinleşince öğreniyorum, iş işten geçiyor.
Ciroyu biliyorum da masrafları düşünce ne kalıyor, orası muallak.
Kar mı ediyoruz zarar mı, valla yıl sonunda göreceğiz.
9/9

Son sorudayız! Çalışanların performansını nasıl ölçüyorsun? Karne veriyor muyuz?

Son sorudayız! Çalışanların performansını nasıl ölçüyorsun? Karne veriyor muyuz?
"Aferin iyi çalışıyor." ya da "Bu ara çok kaytarıyor." diye gözlemliyorum.
Sabah kaçta geldi akşam kaçta çıktı diye mesaiye bakarım ben.
Satış yapıyorsa kraldır, yapmıyorsa sıkıntı. Düz mantık.
Ölçmüyorum pek. İşler yürüsün teker dönsün yeter.
