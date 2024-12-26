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'Şimdi sıra bankalarda' Faiz kararı sonrası iş dünyasından geldi... 'Öncelikli olarak onlara...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 16:05
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Merkez Bankası'ndan faiz indirimi geldi, bu hamlenin ardından iş dünyasından da yeni bir çağrı geldi. İş dünyası temsilcileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 47,50'ye indirmesinin ardından, bu kararın finansman maliyetlerine de yansımasını bekliyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

'Şimdi sıra bankalarda' Faiz kararı sonrası iş dünyasından geldi... 'Öncelikli olarak onlara...'

Piyasaların uzun süredir merakla beklediği faiz kararı açıklandı ve Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) başkanları sosyal medya hesaplarından TCMB'nin faiz indirimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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"ŞİMDİ SIRA BANKALARDA"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çektiğini anımsatarak, "Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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ATO Başkanı Gürsel Baran da faiz indiriminin 2025 yılı beklentileri açısından umut verici olduğunun bildirdi.

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Faiz indiriminin, ticaret, yatırım, üretim ve istihdamı canlandıracak şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Baran, "Bu süreçte bankaların da kredi faizlerini indirerek, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise "Bu indirimin en kısa sürede, finansman sorunu yaşayan sanayicilerimizin kullandığı kredilere de yansımasının, üretim, istihdam ve ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum." görüşünü paylaştı. (AA)

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faiz Merkez Bankası Faiz kararı faiz indirimi
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