FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Şirket sahibi mahkemeye gitti noktayı koydu! Dev firmadan ikinci kez iflas kararı

Manisa'da üretim tesisleri bulunan dev firmadan bir kötü haber daha geldi. Daha öncesinde Manisa'daki üretim tesisleri için geçici mühlet kararı alan firma İzmir'deki üretim tesisleri için mahkemeye başvurdu. Dosyanın ilk duruşması 2 Nisan 2026'da görülecek.

Şirket sahibi mahkemeye gitti noktayı koydu! Dev firmadan ikinci kez iflas kararı
Ezgi Sivritepe

Ege'nin zeytin sektöründe faaliyet gösteren ve Manisa'da üretim tesisleri bulunan Tusem Tarım, geçen yıl aldığı geçici mühlet kararının ardından bu kez İzmir'den 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Mahkeme, sürecin izlenmesi için geçici konkordato komiseri de görevlendirdi.

Şirket sahibi mahkemeye gitti noktayı koydu! Dev firmadan ikinci kez iflas kararı 1

SAHİBİ BAŞVURUDA BULUNDU

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tusem Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket sahibi Sezai Kocacık'ın başvurusunu değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca konkordato sürecinin yürütülmesi ve sürecin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının denetlenmesi amacıyla geçici konkordato komiseri atadı.
Şirket sahibi mahkemeye gitti noktayı koydu! Dev firmadan ikinci kez iflas kararı 2

HEDEFİ: BORÇLARINI YAPILANDIRMAK

Şirket, geçen yıl eylül ayında Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen geçici mühlet kararının ardından yeniden konkordato süreciyle gündeme geldi. Tusem Tarım'ın bu süreçte borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediği öğrenildi.
Şirket sahibi mahkemeye gitti noktayı koydu! Dev firmadan ikinci kez iflas kararı 3

7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI VAR

Şirketin geleceği açısından kritik öneme sahip dosyanın ilk duruşması, 2 Nisan 2026 tarihinde İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek. Alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürüp talebin reddini isteyebilecek.
Şirket sahibi mahkemeye gitti noktayı koydu! Dev firmadan ikinci kez iflas kararı 4

REKABET AVANTAJI VARDI

Sektörde yenilikçi iş modeliyle bilinen Tusem Tarım'ın, ham madde tedariğini zeytin sezonunda doğrudan müstahsilden yaptığı ve bu sayede rekabet avantajı sağladığı ifade ediliyor. Şirketin kendi tesislerinde depoladığı zeytinleri işleyip ambalajlayarak piyasaya sunduğu, çalıştığı distribütörlere ise yılın her ayında kesintisiz ürün tedarik ederek pazarda süreklilik hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Ege'de Son Söz

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev otomobil markası fabrikasını kapattı!Dev otomobil markası fabrikasını kapattı!
Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktıGümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
zeytin iflas Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.