Şirketini Büyütecek Şeyi Söylüyoruz!

Şirketini büyütmek için gereken her şeye sahipsin... Bir tek O hariç! 🚀 Sürekli koşturuyor ama bir türlü istediğin o sıçramayı yapamıyor musun? Belki de eksik olan şey sandığın gibi daha çok reklam veya daha çok eleman değildir. Senin şirketini devler ligine çıkaracak o gizli formülü açıklıyoruz.
05.02.2026 07:22
+
Yorum Yap
+
O sihirli anahtarı buluyoruz!
1/8
Klasik bir soruyla başlayalım. Güne nasıl başlarsın?
Gelen kutusundaki mesajlara bakarak.
Günlük yapılacaklar listemi tek tek kontrol ederek.
Kahvemi içip bugünün en büyük hedefini düşünerek.
Ekiple kısa bir toplantı yapıp enerjiyi yükselterek.
2/8
Tatildeyken bile laptopun sanki vücudunun bir uzvuymuş gibi seninle her yere geliyor mu?
3/8
Bir kriz çıktı! İlk tepkin ne olur?
Hemen kolları sıvar, sorunu kendim çözerim.
Nedenini bulmak için raporları incelerim.
Sakinleşip büyük resme bakarım.
Ekibi toplar, beyin fırtınası yaparız.
4/8
En çok hangi uygulamada vakit geçiriyorsun?
WhatsApp
Excel
LinkedIn
Instagram
5/8
Teknolojiyle aran nasıl?
Çalışıyorsa kurcalamam.
İşimi kolaylaştıracak araçları kullanırım.
En yeni yapay zeka araçlarını ilk ben denerim.
6/8
Excel tablolarındaki bir formül bozulduğunda bütün dünyan başına yıkılıyor mu?
7/8
Çalışma alanında olmazsa olmazın ne?
Düzenli bir masa ve not defterleri.
İkinci bir monitör ve tonla veri tablosu.
Renkli kalemler.
8/8
En çok vaktini ne çalıyor?
Faturaları kesmek, kargolamak ve takip etmek.
Banka ekstrelerini tek tek kontrol etmek.
Yeni satış stratejileri geliştirmek.
Personel işleri ve ufak tefek operasyonel krizler.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.