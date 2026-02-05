Şirketini Büyütecek Şeyi Söylüyoruz!

O sihirli anahtarı buluyoruz!

1/8 Klasik bir soruyla başlayalım. Güne nasıl başlarsın? Gelen kutusundaki mesajlara bakarak. Günlük yapılacaklar listemi tek tek kontrol ederek. Kahvemi içip bugünün en büyük hedefini düşünerek. Ekiple kısa bir toplantı yapıp enerjiyi yükselterek.

2/8 Tatildeyken bile laptopun sanki vücudunun bir uzvuymuş gibi seninle her yere geliyor mu?

3/8 Bir kriz çıktı! İlk tepkin ne olur? Hemen kolları sıvar, sorunu kendim çözerim. Nedenini bulmak için raporları incelerim. Sakinleşip büyük resme bakarım. Ekibi toplar, beyin fırtınası yaparız.

4/8 En çok hangi uygulamada vakit geçiriyorsun? WhatsApp Excel LinkedIn Instagram

5/8 Teknolojiyle aran nasıl? Çalışıyorsa kurcalamam. İşimi kolaylaştıracak araçları kullanırım. En yeni yapay zeka araçlarını ilk ben denerim.

6/8 Excel tablolarındaki bir formül bozulduğunda bütün dünyan başına yıkılıyor mu?

7/8 Çalışma alanında olmazsa olmazın ne? Düzenli bir masa ve not defterleri. İkinci bir monitör ve tonla veri tablosu. Renkli kalemler.