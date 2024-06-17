FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. SPK tarihleri duyurdu! 15 şirkete ek süre verildi

SPK tarihleri duyurdu! 15 şirkete ek süre verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören 15 şirket ile bir aracı kurumun finansal raporlarını KAP'a bildirmeleri için ek süre verdi.

SPK tarihleri duyurdu! 15 şirkete ek süre verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören 15 şirket ile bir aracı kurumun 31.03.2024 tarihli finansal raporlarını KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesini onayladı.

İŞTE O ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, ek süre verilmesi SPK tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

  • Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (12.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (02.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (28.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Kiler Holding A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

  • Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (24.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

(Foreks)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Forbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli olduForbes açıkladı: En çok milyarderi mezun eden 12 üniversite belli oldu
AB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzattıAB, Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresini uzattı
Pegasus'tan SPK'ya başvuru Pegasus'tan SPK'ya başvuru
Anahtar Kelimeler:
SPK KAP şirket
En Çok Okunan Haberler
Kosova, EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti!

Kosova, EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Mert Hakan Yandaş istemeyerek imzayı attı!

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

Yeni dönem başlıyor, hazırlıklar tamamlandı! E-imzadan sonra sıra onda..

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrette bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

AK Parti ve CHP buluştu: Asgari ücrette bayram mesaisi! 'Umarım müjdeyi verirsiniz'

Denetimlerde yaz mesaisi: Maliye sahillere iniyor! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Denetimlerde yaz mesaisi: Maliye sahillere iniyor! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

Apple'da hangi ürünler trend? İşte en çok satan 10 ürün listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.