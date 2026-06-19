FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Spotify, İstanbul ofisini resmen açtı!

Uluslararası müzik uygulaması Spotify, Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek amacıyla İstanbul'da ofis açtı.

Spotify, İstanbul ofisini resmen açtı!

Spotify, Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla İstanbul'daki ofisinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açılış resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı, Spotify'ın global ve bölgesel yöneticileri ile müzik sektöründen temsilciler katıldı.

Yeni ofisin, Spotify'ın Türkiye'deki sanatçılar, plak şirketleri, dinleyiciler ve diğer sektör paydaşlarıyla daha yakın çalışmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Ofis aracılığıyla sanatçı ekiplerine yönelik eğitim programlarının artırılması, yerel istihdamın desteklenmesi ve Türk müziğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Spotify verilerine göre, Türk müziği platformda bugüne kadar 294 milyarı aşkın dinlenmeye ulaştı. Son 5 yılda yüzde 190'ın üzerinde büyüme kaydeden Türk müziği, Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 200'ün üzerinde dinlenme artışı gösterdi. Spotify Türkiye Top 50 listesindeki parçaların yüzde 90'dan fazlasını Türk sanatçıların eserleri oluşturdu.

Türk sanatçılara ait eserlerin yurt dışındaki dinlenme sayısı son 11 yılda 70 kat artarken, yalnızca nisanda Türkiye dışındaki yaklaşık 92,5 milyon tekil kullanıcı en az bir Türk sanatçının şarkısını dinledi. Bu performans, Türkiye'yi Spotify'da İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında en büyük 10 müzik pazarından biri konumuna taşıdı.

Spotify, İstanbul'daki ofisi aracılığıyla Türk müziğinin yurt içi ve yurt dışındaki büyümesine katkı sağlayan sanatçılar ve iş ortaklarıyla daha yakın çalışmayı hedefliyor.

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Spotify'ın Türkiye'deki varlığını ve yatırımlarını artırma kararını, Türkiye'ye ve Türk müziğine duyulan güvenin bir tezahürü olarak gördüklerini belirtti.

Yazgı, "Sanatçılarımızı öne çıkaracak yerel projelerin çoğaltılmasını ve onlara yönelik özel tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'nin müzik ve kültür ekonomisine yapılacak her türlü yatırımı bakanlık olarak yürekten destekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Spotify MENAT+ Genel Müdürü Akshat Harbola, Türkiye'nin kültürel açıdan canlı ve ticari açıdan dinamik müzik pazarlarından biri olduğunu aktardı.

Harbola, Türkiye'nin aynı zamanda geleceğe yönelik büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayarak, "İstanbul'daki yeni ofisimiz Türkiye'ye, sanatçılarına, müzik sektörüne ve müzik dinleyicilerine yönelik uzun vadeli bağlılığımızın bir göstergesi. Ayrıca, Spotify'ın Türk müziğini dünyayla buluşturmadaki rolüne olan güçlü inancımızı da yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en uzun ve en hızlı ring hattı tamamlandı!Türkiye'nin en uzun ve en hızlı ring hattı tamamlandı!
Mayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL olduMayıs ayında kartla ödemeler yüzde 32 artarak 2,6 trilyon TL oldu

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Spotify
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı

Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.