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Sürpriz kararla medyadan çekilmişti! Tek tek satarken... Ciner'den ABD'de dev satın alma

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
04.03.2025 13:26
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Sürpriz bir kararla Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'u satan Ciner Grubu, ABD'deki soda külü şirketindeki hisselerini de ortağı Şişecam'a satmıştı. Ciner Grubu, Sisecam Chemical Resources’daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda’daki yine yüzde 40 hissesini, şirketlerin büyük ortağı Şişecam’a 285.4 milyon dolara devretmişti. Son olarak Ciner Grubu'ndan yeni bir hamle daha geldi ve ABD'de soda külü şirketi Genesis Alkali'yi 1,4 milyar dolara satın aldı.

Sürpriz kararla medyadan çekilmişti! Tek tek satarken... Ciner'den ABD'de dev satın alma

Ciner Grubu şirketi WE Soda, ABD'li boru hattı işletmecisi Genesis Energy'nin soda külü üretimi ve ilgili operasyonlarını yürüten Genesis Alkali firmasını 1,4 milyar dolar bedelle satın aldı. Söz konusu satın alma ile beraber WE Soda, dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi konumuna yükseldi.

28 Şubat 2025 Cuma günü tamamlanan söz konusu işlem, 1 milyar 425 milyon dolarlık değerleme üzerinden gerçekleşti.

Alkali’nin Wyoming’de iki büyük soda külü üretim tesisi bulunuyor. Söz konusu tesislerin yıllık üretim kapasitesi 4,35 milyon tonu buluyor.

WE Soda'dan yapılan açıklamada, "Bu satın alma toplam yıllık üretim kapasitemizi yaklaşık 9,5 milyon ton seviyesine çıkararak ölçeğimizi, coğrafi çeşitliliğimizi, müşteri erişimimizi, tedarik zinciri altyapımızı ve sürdürülebilirlikteki liderliğimizi önemli ölçüde artırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

MEDYA GRUBUNU SATMIŞTI

Ciner Grubu'nun Türkiye'deki medya yatırımlarını Can Grubu'na satmıştı. Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi yayın kuruluşları bulunuyordu.

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ŞİŞECAM'A HİSSE SATIŞI

Ciner Grubu ayrıca, 2024 yılı sonunda, ABD'de Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarının tamamını ortağı Şişecam'a satmıştı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ciner Grubu, Sisecam Chemical Resources’daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda’daki yine yüzde 40 hissesini, şirketlerin büyük ortağı Şişecam’a 285.4 milyon dolara devretmişti. Bu devirle birlikte Şişecam’ın her iki şirketteki payı yüzde 100’e çıkarken, Şişecam Wyoming’deki payı ise yüzde 51’e yükselmişti.

Öte yandan Ciner Grubu, Türkiye'nin en büyük denizcilik şirketlerinden olan Ciner Denizcilik'i de Yunanistan'a taşıma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
yatırım abd
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