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Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı! İki fabrikasını kapatıyor, 34 yıllık şirket o şehirden ayrılıyor 'Yenildik'

Tekstil sektöründe konkordato ilan eden şirket sayısı artıyor. İflasın eşiğine en çok gelen sektör olan tekstilde ise 1991 yılında Denizli'de kurulan Baltalı Grup'tan da geldi. Tekstil şirketi iki üretim tesisini kapatma kararı aldı. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, faiz oranlarının yüksek olmasını işaret ederek, "Finansmana ulaşmak çok zor" şeklinde konuştu.

Tekstil sektörünün deviydi, mali zorluğa dayanamadı! İki fabrikasını kapatıyor, 34 yıllık şirket o şehirden ayrılıyor 'Yenildik'
Ezgi Sivritepe

2025'in ilk 5 ayında konkordato ilan eden şirket sayısı yılın aynı dönemine göre yüzde 97 arttı. Tekstil ise yaşanan çatırdamalar karşısında 71 konkordato ile en riskli sektör oldu. Şirketler iflas etmemek için üretimlerini Mısır'a taşırken Denizli'den kötü haber geldi.
1991 yılında Denizli'de kurulan Baltalı Grup, mali zorluklara dayanamadı. Türkiye'nin en büyük tekstil firmaları arasında yer alan Deniz Tekstil, Baltalı Grup'un bünyesinde üretim yapıyordu.

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DRT TV’nin haberine göre, tekstil devi yaşadığı mali sorunların ardından Afyonkarahisar'ın Hocalar ve Denizli’nin Çal ilçesindeki fabrikalarını kapatma kararı aldı. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Afyon’un Hocalar ilçesi ile Denizli’nin Çal ilçesindeki konfeksiyon fabrikalarının, azalan siparişler ve ekonomik koşullar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

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2018 YILINDA AÇMIŞLARDI

Baltalı, “Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal’da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok.” dedi.

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'UYGULANAN EKONOMİK PROGRAM NEDENİYLE REKABETİ YİTİRDİK'

Faiz oranlarının yüksek olması ve finansmana erişimin zorlaşmasıyla sanayicinin zor durumda kaldığını belirten Baltalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Faiz oranlarının yüksek olması ve finansmana erişim çok önemli bir problem. Finans kuruluşları açısından da tekstil piyasada sıkıntılı olarak görüldüğü için kredi verilmek istenmiyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de ne yazık ki buna örnek teşkil ediyor. Afyon’un Hocalar ilçesinde de konfeksiyon üretimimiz vardı. Geçen yıl talep daralması nedeniyle orayı geçici olarak 5 aylığına kapatmak zorunda kalmıştık. 1 Ocak 2025 itibarıyla tekrar açtık. Ancak şimdi, talep dağılması daha da şiddetlendiği için Hocalar ve Çal’daki üretim tesislerimizi kapatma kararı aldık. Çözümler elbette var, ancak ne yazık ki rekabet şansımız çok önceden yaratılmalıydı. Rekabeti uygulanan programlar nedeniyle yitirdik. Bir noktada enflasyona, talep isteksizliğine ve kur dengesizliğine yenildik. Enflasyon oranı kadar bir kur artışı olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrar açacağız. İlk açacağımız yerler de buralar olacaktır”

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'TÜRKİYE'DE 3 BİN SATILIK FABRİKA VAR'

Türkiye’de yaşanan krize dair önemli doneler ortaya koyan Baltalı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin civarında satılık, bir o kadar da kiralık fabrika bulunuyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Ne oldu da birden bire bu duruma gelindi? Unutulmamalıdır ki, sanayi yoksa işçi sınıfı da olmaz. Hatta orta sınıf bile oluşamaz. Sanayiciyi küstürmeden, tekrar yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan şehir ve ülke konumuna gelmemizin çok büyük yarar sağlayacağına inanıyorum”

Hissenet
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iflas Denizli şirket haberleri
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