Toys“R”Us Türkiye ilk mağazasını Terminal Kadıköy’de açtı

Dünyaca ünlü oyuncak devi Toys“R”Us, Türkiye’deki ilk mağazasının açılışını Terminal Kadıköy’de gerçekleştirdi.

Hande Dağ

Dünyaca ünlü oyuncak markalarından Toys“R”Us, Türkiye’deki ilk mağazasını Terminal Kadıköy’de açtı. Deneyimi merkeze alan mağaza konseptiyle kapılarını açan marka, çocuklar ve aileler için oyun, keşif ve birlikte vakit geçirme üzerine kurulu yeni bir perakende anlayışını Türkiye ile buluşturdu.

KADIKÖY’ÜN KALBİNDE DENEYİM ODAKLI BİR MAĞAZA

Toys“R”Us Terminal Kadıköy mağazası, klasik oyuncak mağazası anlayışının ötesine geçerek; çocukların keşfetmesini, oyunla öğrenmesini ve kendini özgürce ifade etmesini destekleyen bir deneyim alanı olarak tasarlandı.

Mağazada etkileşimli oyun alanları, yaratıcılığı teşvik eden atölyeler, tematik etkinlik köşeleri ve karakter buluşmaları yer alıyor. Bu yaklaşım, alışverişi yalnızca ürün odaklı bir süreç olmaktan çıkararak aileler için birlikte geçirilen nitelikli zamana dönüştürüyor.

AÇILIŞ GÜNÜ TERMİNAL KADIKÖY’DE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Açılış günü boyunca Terminal Kadıköy, çocuklar ve aileler için canlı ve eğlenceli bir atmosfere sahne oldu. Toys“R”Us’ın ikonik maskotu Geoffrey, gün boyu ziyaretçilerle buluştu. Bando gösterileri, dans şovları, Geoffrey ile fotoğraf çekimleri ve çocuklara özel atölyeler açılış programının öne çıkan anları arasında yer aldı. Ziyaretçiler ayrıca yüz boyama, boyama aktiviteleri, oyun hamuru atölyeleri ve interaktif oyun alanlarında zaman geçirdi.

Terminal Kadıköy mağazasıyla birlikte konumlanan Geoffrey’s Cafe ise doğum günü kutlamalarından kurabiye ve pizza süsleme atölyelerine, dönemsel etkinliklerden tematik programlara uzanan içeriğiyle çocuklar ve aileler için sıcak bir buluşma noktası olarak ilk günden ilgi gördü.

“TOYS“R”US STANDARDINI TÜRKİYE’YE TAŞIYORUZ”

Agnaris Mağazacılık Kurucu Ortağı Selcen Armağan, açılışa ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Toys“R”Us’ı Türkiye’ye getirirken önceliğimiz, markanın dünyada temsil ettiği oyun kültürünü ve deneyim standardını doğru şekilde taşımaktı. Terminal Kadıköy mağazamız, bu yaklaşımın Türkiye’deki ilk yansıması. Toys“R”Us Türkiye olarak, çocukların keşfetmesini, ailelerin birlikte zaman geçirmesini ve markanın sunduğu deneyimi her yönüyle yaşamasını sağlayan bir perakende yaklaşımını hayata geçiriyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN EN EĞLENCELİ OYUNCAK PERAKENDECİSİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Toys“R”Us dünya çapında bilinirliği ve yıllık 2 milyar doları aşan satış hacmiyle çok güçlü bir oyuncu” diyen Agnaris Mağazacılık Kurucu Ortağı Özgür Özaktaç ise şunları söyledi:

“Bu uluslararası deneyim, özellikle kategori yönetimi, ürün seçimi, mağaza tasarımı ve müşteri deneyimi konularında bize ciddi bir know-how sağlıyor. Global markalardan oluşan geniş bir ürün yelpazemiz var. Yeni markalar ve ürünler de eklenecek. Hedefimiz, Türkiye’nin en eğlenceli, en deneyim odaklı ve gençlerle en güçlü bağ kuran oyuncak perakendecisi olmak.”

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
