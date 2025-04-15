Trump'ın istediği oldu! Otomobil devi üretim merkezini ABD'ye taşıyacak, o ülkelerdeki fabrikalarını ise...

20 Ocak 2025 tarihinde Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile dünyada Trump 2.0 dönemi başladı. Trump'ın göreve gelmesi ile dünyada yeni gelişmelere de imza atılmış oldu.

Özellike Şubat ayında Meksika ve Kanada'ya ardından Mart ayında yüm otomobillere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması dikkat çekmişti. Trump'ın bu kararı sonrası firmalardan yeni hamleler gelirken Japon otomobil devi kritik bir adım attı.

DEV OTOMOBİL MARKASINDAN KRİTİK ADIM

Honda, açıklanan tarifelerin ardından üretim stratejilerinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, Honda tarifelerden kurtulmak adına üretimini ABD'ye kaydırmayı planlıyor.

ABD'DE ÜRETİMİNİ YÜZDE 30 ARTIRACAK

Şirketin hedefinin ise ABD’de satılan araçların yüzde 90’ının yerel olarak üretilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Şirketten henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken bu planın hayata geçirilmesi halinde Honda'nın ABD'deki araç üretiminde iki ila üç yıl içinde yüzde 30'a varan bir artış yaşanabilir.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Sektör temsilcileri vergiler nedeniyle otomobil fiyatlarının binlerce dolar artırabileceği söylerken Trump "Araba üreticilerinin biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu çünkü otomobilleri ABD'de üreteceklerini" söyledi.