Turkcell KAP'a duyurdu... Ukrayna iştiraklerini sattı

Turkcell, Ukrayna iştiraklerinin NJJ Holding'e satışını tamamlarken karşılığında 524 milyon dolar ödeme aldı.

Turkcell tarafından dün gece KAP'a yapılan açıklamaya göre Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower hisselerinin tamamı, borçları ile birlikte NJJ Holding'e bağlı olan DVL Telecom'a satıldı.

Nihai satış bedeli, şirketlerin bilançosu üzerinden yapılacak çeşitli uyarlamalar çerçevesinde belirlenecek.

Ukrayna'nın üçüncü büyük cep telefonu şebekesini işleten Turkcell, bu ülkedeki varlıklarını NJJ'ye satmak için geçen yıl sonunda anlaşmıştı.