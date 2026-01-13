Türkiye'de 800'den fazla istasyonu var! 2 yılda ikinci kez satılıyor

Türkiye'de 800'ü aşkın istasyon ile sektörde önemli bir yere sahip olan Aytemiz Akaryakıt'tan yeniden satış haberi geldi. İki yıl içinde ikinci kez satılan şirketin yeni sahipleri Tataristan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantılı.

FİYAT PAYLAŞILMADI

Aytemiz, Rus petrol şirketi Tatneft'ten çıkarak Tataristan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı yatırım gruplarından TNCI Holding'in kontrolüne geçti. Taraflar, satış bedeline ilişkin herhangi bir rakam paylaşmadı.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran gazeteci Olcay Aydilek, X'te yaptığı paylaşımda satışın uluslararası yaptırımlarla bağlantısına dikkat çekti. Aydilek'in haberine göre, Tatneft'in Aytemiz'i elden çıkarması, ABD'nin Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımlarının ardından Türkiye piyasasında görülen ilk somut satış örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

2023'TE DOĞAN HOLDİNG'TEN EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Aytemiz Akaryakıt, 2023 yılında Doğan Holding'in hisselerini devretmesiyle yaklaşık 336 milyon dolar bedelle Tatneft bünyesine katılmıştı. Son işlemle birlikte şirketin hisseleri, yine Tataristan bağlantılı ancak Tatneft'ten ayrı bir yapı olan TNCI Holding'e geçmiş oldu.

840 İSTASYONU VAR

Aytemiz, Türkiye genelinde yaklaşık 840 akaryakıt istasyonu ile faaliyet gösteriyor. Şirketin Mersin, İzmit, Kırıkkale, Trabzon ve Alanya'da bulunan depolama terminalleri, toplamda 250 bin metreküpü aşan kapasitesiyle sektörde güçlü bir ikmal altyapısı sağlıyor.