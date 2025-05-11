Türkiye’deki yüzlerce şubesi kapanmıştı! Geri dönmek için harekete geçtiler, KFC ve Pizza Hut için adım atıldı

Yum! Brands, KFC ve Pizza Hut için İş Gıda şirketiyle franchise anlaşmasını feshetmiş, şirket konkordatoya başvurmuş, konkordato sürecinde İŞ Gıda toplam 537 KFC ve Pizza Hut şubesini kapatmıştı. KFC ve Pizza Hut ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Yum! Brands, Türkiye’deki şubelerle ilgili harekete geçti. Kulislerdeki bilgilere göre; Türkiye’de yeni bir şirketle anlaşmak yerine kendisi açmayı planlayan Amerikalı dev, gayrimenkul ve yatırım yönetimi konusunda hizmet veren Value Solution Partners’la anlaştı.

Value Solution Partners'ın, mevcut kiralama şartları üzerinden anlaşmaları devam ettirmek için alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmeye başladığı kaydedildi. Çok az şube için anlaşma sağlandığı ancak çoğu yatırımcının anlaşmaya yanaşmadığı aktarıldı.

Kulislerde anlaşmaya yanaşmayan yatırımcıların öncelikle mevcut borçların ödenmesini ve kiraların artırılmasını istediğinin konuşulduğu belirtildi. Sektör kulislerinde İş Gıda’nın 3-4 aydır kira ödeyemediğinin de konuşulduğu aktarıldı.