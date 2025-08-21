Türkiye'nin dev markasından kötü haber: Ödül alıyorken iflas yoluna girdi! Mahkeme kararını açıkladı

Maliye zorluklar şirketlerin bir bir iflas etmesine neden oluyor. Türkiye'de iflas eden markaların kötü haberleri gelirken bir zeytinyağı markası da konkordato talebinde bulundu. Tekstil setköründe sanayi sektörüne kadar birçok konkordato ilan ederken Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markası mahkemeye başvurdu.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ!

Zeytinyağı markası Olivos, konkordato talebi ile mahkemeye başvurdu. Olivos hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, SDA Gıda Tarım A.Ş. ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay için 13 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üç aylık bir geçici mühlet kararı aldı. Bu süre zarfında şirketlerin mali yapılarını düzeltmeleri bekleniyor.

RAPOR HAZIRLANACAK

Mahkeme, konkordato sürecini izlemek ve raporlamak amacıyla Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk'i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Komiser, şirketlerin mali durumunu değerlendirerek alacaklıların haklarını koruyacak ve sürecin ilerleyişine dair rapor hazırlayacak.



İLK DURUŞMA 6 KASIM'DA

Olivos Pazarlama A.Ş. ve SDA Gıda Tarım A.Ş., İzmir Ticaret Sicili'nde sırasıyla 220697 ve 273873 numaralarıyla kayıtlı. Yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay da şahsi olarak konkordato sürecine dahil edildi. Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025'te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası'nda yapılacak. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz hakkı tanıdı. Bu süre içinde konkordato talebine itiraz edilebilecek.



DEV ZEYTİYAĞI MARKASI ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Geçmişte Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden ödüller alan Olivos, mali kriz nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Şirket, "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerine layık görülmüştü.