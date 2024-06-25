FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı: İlk üç sırada iki Koç markası!

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı: İlk üç sırada iki Koç markası!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretimden satışlarda en büyük kuruluş, 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş oldu. Koç grubuna ait Tüpraş'ı, 238 milyar liralık satışla Ford Otomotiv ve 227 milyar liralık satışla Azerbaycan’a ait Star Rafineri takip etti. İşte Türkiye'nin sanayi devi şirketleri...

Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı: İlk üç sırada iki Koç markası!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, üretimden satışlarda en büyük kuruluş, 484 milyar liralık satışlarıyla Koç grubuna ait Tüpraş oldu. Tüpraş'ı, 238 milyar liralık satışla yine Koç’a ait Ford Otomotiv olurken; onu 227 milyar liralık satışla Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’a ait Star Rafineri takip etti.

DEPREM NEDENİYLE GERİLEME

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, üretimden satışların 2023 yılında yüzde 421 artarak 6 trilyon 375 milyar liraya çıktığını belirtti. Ancak, bu büyümenin zayıflayan küresel talep, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri ve seçimler sonrasında ekonomi politikalarında yaşanan değişim nedeniyle önceki yıla göre gerilediğini ifade etti.

Bahçıvan, İSO 500'ün ihracatının 2022 yılına göre yüzde 29 düşüşle 951 milyar dolara gerilediğini, Türkiye sanayi ihracatının ise binde 2 düşüşle 2.456 milyar dolara gerilediğini belirtti. Ayrıca, İSO 500 kuruluşlarının karlılığının da 2023 yılında zayıf kaldığını, faaliyet karının yüzde 397 artarak 937 milyar liraya çıktığını ancak karlılık oranının yüzde 12.8'den yüzde 12.5'e gerilediğini söyledi.

KÂRIN YARISINDAN FAZLASI FİNANSMAN GİDERİNE

Finansman giderlerinin 2023 yılında yüzde 925 artarak 533 milyar liraya yükseldiğini belirten Bahçıvan, sanayicilerin elde ettiği karın yarısından fazlasını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını vurguladı.

Enflasyon düzeltmesi sonrası İSO 500'ün aktif toplamının yüzde 126 artarak 88 trilyon liraya çıktığını ifade eden Bahçıvan, bu artışın büyük kısmının enflasyon düzeltmesinden kaynaklandığını söyledi.

Sonuç olarak, İSO 500 araştırması, sanayi sektörünün 2023 yılında zorlu küresel ve yerel ekonomik koşullara rağmen büyümeye devam ettiğini, ancak karlılık ve ihracatta zayıflık yaşadığını ortaya koydu.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin'de sert dalganma: 302 milyon dolarlık pozisyon silindiBitcoin'de sert dalganma: 302 milyon dolarlık pozisyon silindi
'Ömrüm Rahmi Koç'u korumakla geçti...' 'Ömrüm Rahmi Koç'u korumakla geçti...'
Akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor: Petrol ivme yukarı yönlüAkaryakıt fiyatlarını da etkiliyor: Petrol ivme yukarı yönlü
Anahtar Kelimeler:
Koç Holding sanayi
En Çok Okunan Haberler
31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim

31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim

Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu!

Milli Takımımızın muhtemel rakipleri büyük oranda belli oldu!

Akaryakıta 3’lü zam: 26 Mart sonrası bir ilk…

Akaryakıta 3’lü zam: 26 Mart sonrası bir ilk…

7’den 77’ye herkesin merak ettiği tablo: Takvim ortaya çıktı

7’den 77’ye herkesin merak ettiği tablo: Takvim ortaya çıktı

Vergi borcu olana şok! Talimat gitti, son verildi

Vergi borcu olana şok! Talimat gitti, son verildi

Sıfır otomobil ve ikinci el araba fiyatlarını etkileyecek

Sıfır otomobil ve ikinci el araba fiyatlarını etkileyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.