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Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 11:15
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Türkiye’nin dev süt markalarından biri olan Kay Süt firması iflas etti. Daha önce konkordato ilan eden şirketin Balıkesir'deki fabrikası icradan satışa çıkarılacak. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.

Türkiye'nin süt deviydi! İflas bayrağını çektiler! İcradan satışa çıkacak

Yarım asırlık, Türkiye'nin bilinen süt markalarından Kay Süt iflas etti. Şirketin kurucusu Kemal Ayhan’ın vefatı sonrası el değiştirmesinin ardından şirket mali darboğaza girdi. Dev tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding olmuştu.

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Ekonomim'de yer alan habere göre, Konkordato talep eden şirketin Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı gündeme geldi.

Alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi.


Express


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