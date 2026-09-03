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Uber iki ülkeden çekilme kararı aldı

ABD merkezli Uber şirketi, Nijerya ve Uganda'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Uber iki ülkeden çekilme kararı aldı

Şirketten yapılan açıklamada, Nijerya ve Uganda'daki faaliyetlerin sonlandırılması kararının kapsamlı değerlendirme sonucunda alındığı bildirildi.

Nijerya'da 2014'te, Uganda'da 2016'da faaliyetlerine başlayan Uber, artan işletme maliyetleri ve rekabetle karşı karşıya kaldı.

Nijerya'daki sürücüler uzun süredir uygulamadaki ücretlerin artan akaryakıt maliyetleri karşısında yetersiz olduğunu ve şirketin komisyon oranlarının yüksekliğini eleştiriyordu.

Uber'in Nijerya ve Uganda'dan çekilmesiyle şirketin Afrika'da faaliyet gösterdiği ülkeler Mısır, Gana, Kenya ve Güney Afrika ile sınırlı kalacak.

SON BİR YILDA FİLDİŞİ SAHİLİ VE TANZANYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ DE SONLANDIRDI

Şirket, son bir yılda Fildişi Sahili ve Tanzanya'daki faaliyetlerini de sonlandırdı.

Nijerya'da 12 yıl faaliyet gösteren Uber, 2019'da Lagos'ta kentteki yoğun trafiğe alternatif oluşturmak amacıyla tekne taşımacılığı hizmetini başlatmıştı.

Uber, karardan etkilenecek çalışan ve sürücülere destek verileceğini, Nijerya ve Uganda'daki destek merkezlerinin 23 Eylül'e kadar açık kalacağını bildirdi.

Öte yandan Uber Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi, şirketin küresel iş gücünün yüzde 10'unu azaltacağını açıklamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya Uganda Uber
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