Ünlü hava yolu şirketinden iflas koruma başvurusu: Biletler ne olacak?

AirBaltic, ABD'de iflas koruması başvurusunda bulundu! AirBaltic'ten yapılan açıklamada, borçların yeniden yapılandırılması için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü (Chapter 11) kapsamında alacaklı koruması talebiyle resmi başvurunun yapıldığı belirtilerek, şirketin bu süreçte operasyonlarını sürdürebilmek için 350 milyon avroluk "süreç içi borçlanma" finansman taahhüdü sağladığı bildirildi.

TÜM UÇUŞLARIN PLANLANDIĞI ŞEKİLDE KESİNTİSİZ SÜRECEĞİ BELİRTİLDİ

Açıklamada, yasal sürecin yolcuları ve günlük ticari faaliyetleri etkilemeyeceği, tüm uçuşların planlandığı şekilde kesintisiz süreceği, bilet ile rezervasyonların geçerliliğini koruyacağı vurgulandı.

Bu arada, iflas koruması başvurusu kararı, şirketin 380 milyon avro değerindeki tahvillerin sahiplerinin alternatif bir ara finansman teklifini oylayacağ kritik toplantıdan bir gün önce geldi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki artış öncesinde de mali zorluk yaşayan hava yolunun, 2026-2027 dönemini finanse etmek için nakit girişine ihtiyaç duyduğu biliniyordu. Sürecin, Letonya'da yaklaşan parlamento seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi de dikkati çekti.

Hisselerinin yüzde 88,4'ü Letonya devletine ait olan AirBaltic'in yüzde 10 hissesi ise geçen yıl Alman hava yolu firması Lufthansa AG tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır