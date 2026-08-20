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Ünlü iş insanı İzzet Özilhan motosikletiyle kaza yaptı

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan'ın motosikletiyle bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan motosikletiyle kaza yaptı
Hande Dağ

Motosiklet tutkusuyla bilinen ünlü iş insanı İzzet Özilhan'ın motosikletiyle bir trafik kazası geçirdiği, kaza sonrası bacağından ameliyat olduğu öğrenildi.

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan motosikletiyle kaza yaptı 1

MOTOSİKLETİYLE TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; evinin salonunun ortasında dekor olarak kullanacak kadar motosiklet tutkunu olan İzzet Özilhan, motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası bacağından ameliyat olan Özilhan'ın operasyonunun başarılı geçtiği aktarıldı.

Özilhan'ın halen hastanede tedavisinin sürdüğü, yakında hastaneden çıkıp iyileşme sürecine evinde devam edeceğinin öğrenildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Özilhan
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