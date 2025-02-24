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Ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.02.2025 12:38
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Bir süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi gören ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü iş insanı pıhtı atması rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ulusoy, abisi Saffet Ulusoy gibi 23 Şubat’ta hayata gözlerini yumdu.

Ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından olan ünlü iş adamı, bir süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu. Ulusoy, rahatsızlığı nedeniyle 23 Şubat'ta hayatını kaybetti.

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AĞABEY İLE AYNI TARİHTE VEFAT ETTİ

Yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek Yılmaz Ulusyo'un ağabeyi Saffet Ulusoy'un ölüm yıl dönümü olan 23 Şubat’ta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Saffet Ulusoy da 23 Şubat 2012'de vefat etmişti.

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YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

1941 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, liseden sonra Ulusoy Holding'de çalışmaya başladı. 1959 yılında Trabzon Erdoğdu Kulübü’nde futbol kulüp yöneticiliğine adım atan Samsunspor’un kurulmasına öncülük eden iş adamı 1974 yılında İstanbul’a yerleşerek Ulusoy firmasında çalışmaya devam etti.
2008' kadar Ulusoy Holding’de çalışan iş adamı, daha sonra kendi şirketi Yılmaz Ulusoy Holding’i kurdu.
İTO, İSO, DTO gibi mesleki örgütlerde yer alan Ulusoy, vakıf üniversiteleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi.
Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy’un üç çocuğu ve beş torunu bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamı
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