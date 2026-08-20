Ünlü market zinciri 12 mağazasını kapattı: Hızlı büyümüşlerdi

ABD merkezli ünlü indirimli market zinciri Grocery Outlet, aşırı hızlı büyüme stratejisi sonrası zarar eden mağazalarını kapatmayı sürdürüyor. Şirketin 2026'da daha önce kapattığı onlarca mağazaya 12 şube daha eklendi.

1946'da kurulan Grocery Outlet, markalı gıda ürünleri ve çeşitli tüketim mallarını düşük fiyatlarla satan bir market zinciri olarak biliniyor. Grocery Outlet'in 16 eyalette 547 mağazası var.

12 MAĞAZA DAHA KAPATILDI

Şirketin 4 Temmuz 2026'da sona eren 13 haftalık dönemde 12 mağazasını daha kapattığı öğrenildi. Bunlardan 9'unun, şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde başlattığı "Optimizasyon Planı" kapsamında kapatılan mağazalar arasında yer aldığı kaydedildi.

CNBC-e'nin The Street'ten aktardığına göre; Grocery Outlet, söz konusu plan kapsamında başlangıçta 36 düşük performans gösteren mağazayı kapatmayı planlamıştı. İkinci çeyreğin sonunda şirket, plan kapsamında belirlenen 36 mağazanın tamamı dahil olmak üzere 40 mağazanın faaliyetlerine son verdi.

Söz konusu adımın, yıllarca agresif şekilde mağaza sayısını artıran şirket bakımından önemli bir strateji değişikliğe işaret ettiği belirtiliyor.

Şirket CEO'su Jason Potter'ın, daha önce yaptığı açıklamada Grocery Outlet'in kapasitesinin üzerinde bir hızla büyüdüğünü kabul edip mağaza kapatmalarının bu stratejinin düzeltilmesi amacı taşıdığını belirttiği kaydedildi.

TASARRUF ETMEYİ HEDEFLİYORLAR

Grocery Outlet, mağaza optimizasyon planının yıllık bazda yaklaşık 12 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK (EBITDA) katkısı sağlamasını bekliyor.

Şirket, plan kapsamında 2026 ve 2027 mali yıllarında toplam 15 milyon ila 24 milyon dolar arasında yeniden yapılandırma maliyeti oluşacağını tahmin ediyor. Çalışmaların büyük bölümünün 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Grocery Outlet'in mağaza kapatmasına karşın büyüme planından tamamen vazgeçmediği, şirketin 2026 mali yılında optimizasyon planı kapsamındaki kapanışlar hariç 30 ila 33 net yeni mağaza açmayı hedeflediği aktarıldı. Şirketin ikinci çeyrekte 10 yeni mağaza açtığı kaydedildi.

Şirketin 4 Temmuz'da sona eren ikinci mali çeyreğinde karşılaştırılabilir mağaza satışları yıllık bazda yüzde 0,3 geriledi. Bu düşüşte ortalama işlem tutarındaki yüzde 2,1'lik azalma etkili oldu. İşlem sayısı ise yüzde 1,8 arttı. Buna karşın şirketin toplam net satışları, yeni açılan mağazaların katkısıyla yüzde 1,1 yükseldi.

Mevcut tabloda şirketin yeni mağazalar açarak gelirlerini artırdığı, mevcut mağazaların ise satış verimliliğinin baskı altında kaldığı belirtildi.