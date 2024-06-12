WIN Eurasia 2024 Fuarına damga vuran robotlar! Türk mühendisleri geliştirdi…

Hannover Fairs Turkey'in Türkiye Makine Federasyonunun (MAKFED) desteğiyle düzenlediği, imalat endüstrisindeki üretici ve sektör profesyonellerini bir araya getiren ve satın almacılar için ideal bir ortam oluşturan WIN Eurasia Fuarı 2024, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı. Tüm dünyadan çok sayıda yatırımcının ziyaret ettiği fuar da Türk firmaları da geliştirdikleri robotik sistemlerle fuarın dikkat çeken gelişmeleri arasında yerini aldı.

Miggra Teknoloji A.Ş. de 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen WIN EURASIA 2024 fuarına katıldı. Fuarda tanıttığı yenilikçi ürünleri CarrGO ve TARO robotik sistemleri büyük ilgi gördü. Türk mühendislerinin geliştirdiği depo içi taşımada kullanılan otonom robotik sistemlerdeki yaşanan gelişmeler oldukça dikkat çekti.

Miggra Teknoloji CEO'su Sümer Kaya, fuar ve ürünlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “WIN EURASIA 2024, bizim için önemli bir platform oldu. Endüstriyel ve gölge mağaza operasyonlarının verimliliğini artırma ve otomatikleştirme konusundaki yeteneklerimizi sergileme fırsatı bulduk. Bu yenilikçi ürünlerimiz, sektörümüzde fark yaratacak ve müşterilerimizin iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olacak.”

BU ROBOTLARLA MALİYETLER DAHA DA DÜŞECEK

Esnek ve hızlı hareket kabiliyeti ile depo içi taşıma işlemlerinde verimliliği artıran akıllı robotların kullanımının yeni dönemde sektörde artarak devam etmesi bekleniyor. Navigasyon sistemine sahip bu TARO isimli bu robotların otonom hareket yeteneği ile daha hızlı toplama ve yüzde 99’luk doğruluk oranıyla iş gücünün optimize edilmesine ve operasyonel maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olduğu belirtildi.



Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

