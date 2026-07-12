Yapay zekaya güvenip çıkarmışlardı: Şirketler yeniden işe almaya başladı

Son birkaç yılda pek çok şirketin 'verimlilik' ve 'tasarruf' adı altında çok sayıda çalışanını işten çıkarıp yerine yapay zeka araçlarını entegre etmesi sıkça konuşulmuştu. Fakat bazı şirketler, teknolojinin tek başına insanın yerini alamayacağını gördüler. Buna göre şirketler işten çıkardıkları personeli tekrar işe almaya başladı.

YÜZDE 55'İ PİŞMANLIK DUYUYOR

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; uluslararası araştırma şirketleri Forrester ve Orqvue tarafından 2026'da yayımlanan raporlara göre, yapay zeka gerekçesiyle küçülmeye giden işletmelerin yüzde 55'i bu kararlarından pişmanlık duyuyor.

İnsan kaynakları kuruluşu Careerminds’ın Şubat 2026’da 600 İK profesyoneliyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre yapay zekâ odaklı personel kesintisine giden her üç şirketten ikisi şimdiden yeniden işe alımlara başlamış durumda. Bu şirketlerin yarısından fazlasının, işten çıkarmaların üzerinden henüz altı ay bile geçmeden mevcut açıklarını kapatmak için harekete geçmek zorunda kaldığı aktarıldı. Gartner'ın da yapay zekâ sebebiyle küçülen şirketlerin en az yüzde 50’sinin 2027'ye kadar benzer roller için yeniden istihdamı artıracağını öngördüğü kaydedildi.

Robotların en fazla kullanıldığı alanlardan olan otomotiv sektörünün önde gelenlerinden Ford'un yapay zeka destekli kalite kontrol sistemlerinden beklenen verimin alınamaması üzerine daha önce işten çıkardığı 350'den fazla mühendisi tekrar kadrosuna kattığı belirtildi. Şirketin insan deneyimiyle yapay zekanın beraber kullanılmasının üretim kalitesini artırdığını açıkladığı aktarıldı.

TEKRAR İŞE ALMAK ZORUNDA KALDILAR

Benzer durumun Commonwealth Bank of Australia ve IBM gibi dev şirketlerde de yaşandığı vurgulandı. Avustralya’nın en büyük bankalarından olan Commonwealth Bank'ın geçen yıl onlarca müşteri temsilcisini yapay zekâ sistemleriyle değiştirdiği, müşterilerin talepleri karşılanamayınca artan şikâyetler ve talepler sonrası çıkardığı çalışanların bir bölümünü tekrar işe almak zorunda kaldığı belirtildi.

IBM'in de insan kaynakları süreçlerinin büyük bölümünü yapay zekâya devrettiği anımsatılırken sistemin, rutin taleplerin yaklaşık yüzde 94’ünü başarıyla yönetirken etik değerlendirme, istisnai durumlar ve insan yorumu gerektiren konularda yetersiz kaldığı vurgulandı. Bunun üzerine şirketin, ABD’deki giriş seviyesi işe alımlarını artırma kararı aldığı kaydedildi.

Araştırma sonuçlarına göre; insan kaynakları yöneticilerinin yarısından fazlasının yapay zekanın tahmin edilenden daha fazla insan görüşü gerektiğini söylediği aktarıldı. Oysa şirketlerin, müşteri hizmetleri, içerik denetimi ve veri analizi gibi rolleri otomatikleştirdiklerinde maliyet avantajı sağladıklarını düşündükleri, fakat aslında sistemin ürettiği ham veriyi kullanılabilir kılan 'muhakeme'yi yok ettikleri vurgulandı.

Örneğin, İsveçli fintek devi Klarna'nın yüzlerce müşteri hizmetleri çalışanını işten çıkarıp yerine yapay zeka asistanı entegre ettiğinde müşteri memnuniyeti puanlarında dramatik düşüş yaşadığı belirtildi. Söz konusu şirketin, müşteri kaybıyla yüzleştiği ve kaliteyi yeniden artırmak için tekrar insan istihdamına yöneldiği aktarıldı.

Yapay zekanın, standart ve tahmin edilebilir işlerin yüzde 30'unu başarıyla halledebildiği, ancak bağlam, tecrübe, inisiyatif ve gerçek ilişki gerektiren kalan yüzde 70'lik kısımda sınıfta kaldığı kaydedildi. Dolayısıyla, yapay zekanın insan zekası ve emeğinin yerini alacağına yönelik tezin kısmen de olsa çöktüğü belirtildi. İş dünyasının şimdi, yapay zekanın insanları kapı dışarı etmek için değil, onlarla beraber, omuz omuza çalışmak için var olan bir araç olduğu gerçeğiyle yüzleştiği vurgulandı. İşten çıkarmaları erteleyen ya da iptal eden yöneticilerin, verimliliğin insan-makine dengesinde saklı olduğunu tekrar öğrenmekte olduğu belirtildi.

BAZI ŞİRKETLER İŞTEN ÇIKARMALARA DEVAM EDİYOR

Yapay zeka bazı şirketler için pişmanlığa dönüşürken diğer yandan bazı şirketlerin de istihdamı azaltmaya devam ettiği aktarıldı. ABD merkezli teknoloji şirketleri Oracle'ın, yapay zeka etrafında iş modelini tekrar şekillendirdiği, dünya genelinde yaklaşık 21.000 kişiyi işten çıkardığı kaydedildi. Firmanın 31 Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık 141.000 tam zamanlı çalışanı olduğunu, bu sayının geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 162.000 çalışandan düştüğünü açıkladığı belirtildi. Öte yandan Microsoft'un da yapay zeka dönüşümü ve maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1'ine denk gelen 4800 kişiyi işten çıkaracağını duyurduğu aktarıldı.