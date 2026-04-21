Yasa dışı sayıldı! Netflix kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

İtalya’da Roma mahkemesi, Netflix’in son yıllarda yaptığı abonelik zamlarının yasa dışı olduğuna hükmetti. Karar kapsamında şirketin, etkilenen kullanıcılara fazla tahsil edilen ücretleri geri ödemesi gerekecek.

Ülkede yaklaşık 5,4 milyon Netflix abonesi bulunurken bu sayı, platformun küresel 325 milyonluk kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor.

2017–2024 ARASINDAKİ ZAMLAR GEÇERSİZ SAYILDI

Tüketici hakları örgütü Movimento Consumatori tarafından açılan davada, Netflix’in 2017 ile Ocak 2024 arasında yaptığı fiyat artışlarının geçerli gerekçeler sunulmadan uygulandığı tespit edildi.

Mahkeme, şirketin abonelik ücretlerini eski seviyelere çekmesini, fazla tahsil edilen tutarları iade etmesini ve kararı hem Netflix İtalya internet sitesinde hem de ulusal gazetelerde yayımlamasını kararlaştırdı.

ABONELERE YÜZLERCE EURO İADE GÜNDEMDE

Davayı takip eden avukatlara göre, Premium paket kullanıcılarından yıllar içinde aylık yaklaşık 8 euro, Standard paket kullanıcılarından ise 4 euro fazla ücret alındı.

Buna göre 2017’den bu yana kesintisiz Premium aboneliği olan bir kullanıcı yaklaşık 500 euro, Standard aboneler ise yaklaşık 250 euro geri ödeme alabilecek.

NETFLİX KARARA İTİRAZ EDECEK

Netflix’in kararı uygulaması için 90 gün süresi bulunuyor. Aksi durumda günlük yaklaşık 700 euro para cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Ancak şirketin karara itiraz edeceği ve bu sürecin uygulanmayı geciktirebileceği belirtildi.

Netflix sözcüsü yaptığı açıklamada, “Karara itiraz edeceğiz. Abonelerimiz bizim için önceliklidir. Tüketici haklarını ciddiye alıyoruz ve şartlarımızın her zaman İtalyan yasalarına uygun olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AB GENELİNDE BENZER DAVALAR ARTIYOR

İtalyan tüketici yasalarına göre şirketlerin abonelik fiyatlarını tek taraflı olarak ve geçerli bir gerekçe sunmadan artırması mümkün değil. Mahkeme, Netflix’in sözleşmelerinde yalnızca genel fiyat değişikliği maddeleri bulunduğunu ve bunun yeterli olmadığını belirtti.

Öte yandan Hollanda’da benzer bir toplu dava süreci başlatılırken, Almanya ve İspanya’da da aynı Avrupa Birliği direktifi kapsamında hukuki girişimlerde bulunulduğu ifade edildi.

ŞİKAYETLER ARTMIŞTI

Movimento Consumatori Başkanı Alessandro Mostaccio, yıllar içinde 25 binden fazla kullanıcının fiyat artışları nedeniyle şikayette bulunduğunu açıkladı.

Mostaccio, Netflix’in fiyatları düşürmemesi ve geri ödeme yapmaması halinde toplu dava sürecinin başlatılacağını belirtti.

TÜRKİYE’DE BENZER BİR DAVA VAR MI?

Şu an itibarıyla Türkiye’de Netflix veya benzeri dijital platformların abonelik zamlarına karşı açılmış ve sonuçlanmış benzer bir dava bulunmuyor. Avrupa’daki kararlar daha çok tüketici koruma yasalarının güçlü olduğu ülkelerde ortaya çıkarken, Türkiye’de bu konuda bireysel başvurular mümkün olsa da toplu ve emsal niteliğinde bir dava henüz gündeme gelmiş değil.