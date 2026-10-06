Yeni meslek çıktı: İlanlar yüzde 1721 arttı, maaş 190 bin dolar

Gelişen teknolojinin bazı meslekleri yavaş yavaş yok edeceği konuşulurken bir yandan da yepyeni meslekler doğabiliyor. Son olarak Wall Street'te yapay zeka sadece sohbet botları düzeyinde tutulmayarak teknolojinin doğrudan işlem masalarına uyumluluk birimlerine, arka ofis operasyonlarına entegre olduğu bir dönem başlıyor.

CNBC-e'nin aktardığına göre; kurumsal işe alım verileri firması Draup'un analizine göre; bankacılık sektöründeki yapay zeka odaklı iş ilanları bu sene yüzde 49 artıp 139 bin 819'a ulaştı. Öte yandan talebin sadece model geliştiren veri bilimcilerine değil, yapay zekayı direkt olarak iş süreçlerine taşıyan saha mühendislerine de yöneldiği kaydedildi.

EN FAZLA ARANAN: 'AJAN ORKESTRASYONU'

Finans sektöründeki en çok aranan becerilerin başında 'ajan orkestrasyonu'nun geldiği aktarıldı. Söz konusu alanın, farklı yapay zeka ajanlarının ortak bir görev üzerinde beraber çalışmasını sağladığı kaydedilirken söz konusu becerinin arandığı iş ilanlarındaki artışın ise yüzde 1721 olduğu belirtildi.

Öte yandan teknoloji yığınında çok adımlı iş akışları oluşturan LangGraph yüzde 679, LlamaIndex yüzde 291, veri tabanlarından bilgi besleme tekniği olan RAG atıflarının ise yüzde 259 yükseldiği kaydedildi.

BANKALARDAN GÜVENLİK VE RİSK YÖNETİMİNE ÖNEM

Ayrıca iş ilanlarındaki değişim sadece teknik becerilerle sınırlı kalmazken sorumlu yapay zeka referanslarının yüzde 657, yapay zeka yönetişiminin yüzde 394, risk yönetimi atıflarının ise yüzde 359 arttığı öğrenildi. Söz konusu verilerin şirketlerin güvenlik önlemlerine verdiği önemi gösterdiği aktarıldı.

Draup CEO’su Vijay Swaminathan'ın saha mühendislerinin sadece teknik bilgilere değil, işlem masalarından insan kaynaklarına kadar derinlemesine bir alan bilgisine sahip olması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

ORTALAMA TEMEL MAAŞ 190 BİN DOLAR

Diğer yandan üretken yapay zeka yöneticilerinin ortalama temel maaşının 190 bin dolar civarında seyrettiği öğrenildi. Büyük bankaların da bu alandaki açığı kapatmak amacıyla kurum içi yeniden beceri kazandırma programlarına ağırlık verdiği kaydedildi.