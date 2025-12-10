Zeray GYO halka arz için talep toplama süreci başladı

Zeray GYO'nun halka arzında hisse başına fiyatı 13 lira olarak belirlenirken, toplam büyüklüğün 2 milyar 38 milyon 400 bin lira olması hedefleniyor. Yatırımcılar, 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplama sürecine katılabilecek.

Yatırımcılar, Zeray GYO'nun finansal performansı, gelecek projeleri ve sektördeki konumu hakkında detaylı bilgi edinerek yatırım kararlarını şekillendirebilirler. Halka arz sürecinde yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Şirketin finansal tabloları, geçmiş performansı, gelecek projeksiyonları ve risk faktörleri detaylı bir şekilde incelenmelidir. Ayrıca, halka arzın fiyatı, talep toplama süreci ve dağıtım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir.