Zeray GYO halka arzında talep toplama başladı

Zeray GYO, halka arz sürecine resmen başladı. 10-12 Aralık tarihleri arasında talep toplanacak olan arz, şirketin büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

Zeray GYO, halka arz için düğmeye bastı. Şirketin Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde yürüttüğü halka arz süreci, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. "ZERGY" koduyla işlem görecek olan hisseler için talep toplama, 10 Aralık itibarıyla başladı ve 12 Aralık'a kadar devam edecek.

Hisse başına 13 TL olarak belirlenen fiyatla, halka arz büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon 400 bin TL olması bekleniyor. Toplamda 156 milyon 800 bin lira nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzda, elde edilecek gelirin önemli bir kısmı şirketin yeni projelerinde ve mevcut projelerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.