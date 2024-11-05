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1 milyon 250 bin TL değerinde! Önce fotoğrafını çekti... Fark edince neye uğradıklarını şaşırdılar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 13:15
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Antalya'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerindeki 3,7 karat pırlanta yüzüğü çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yerine müşteri gibi geldikleri, önce yüzüğün fotoğrafını çektikleri, sonrasında tekrar gelip aynı yüzüğü isteyerek imitasyonuyla değiştirdikleri öğrenildi. Yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı.

1 milyon 250 bin TL değerinde! Önce fotoğrafını çekti... Fark edince neye uğradıklarını şaşırdılar

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri gibi gelen 3 şüpheli, önce yüzüğün fotoğrafını çekti. Daha sonra yine aynı iş yerine gelen şüpheliler aynı yüzüğü isteyip el çabukluğuyla imitasyonu ile değiştirdi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

35 bin euro (yaklaşık 1 milyon 250 bin TL) değerindeki yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde şüphelileri yakaladı.

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TUTUKLANDILAR

Olayı birlikte gerçekleştiren A.S., S.K. ve M.Z. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yüzük
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