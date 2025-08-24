1 tona yakın aldı, kilosu 18 lira! Sınırları onunla zorluyorlar 'Dağı taşı aşar gider'

Adana Kozan'da her yıl ağustos ayının ortasında başlayan salça sezonunda, tırlarla ilçeye getirilen tonlarca biber satışa sunuluyor. Vatandaşlar, salça yapmak için satın aldıkları biberleri taşımanın en kolay yolunu yine Toros ve eski model otomobillerde buldu. Araçların bagajına, tavanına ve hatta koltuklarına kadar doldurulan çuvallar, yaklaşık bir tonluk yüküyle adeta Torosların sınırlarını zorluyor.

900 KİLO ALDILAR

Biberle kaplanan araçların oluşturduğu manzaralar ise hem ilginç hem de renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Veysel Kızıldağ kendisine ve akrabalarına 900 kilo salçalık biber aldıklarını ifade ederek, "Bu Toros dağları taşları aşar gider. Herşeyin kahrını bu çeker. Biz buna yeri gelir 14 kişi bineriz" dedi.



100 KİLO BİBERDEN 23 KİLO ÇIKIYOR

Biber satıcısı Erkan Kırgız ise bu yıl biberin 17-18 TL'den satıldığını kaydederek, "Adanalılar kendi salçasını kendi yapıyor. Vatandaşlar alırken yeşil ve çürük biber olmamasına dikkat etmeli. 100 kilo biberden 23 kilo salça çıkıyor" diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır