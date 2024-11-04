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  4. 10 ayda 2 milyon TL'den fazla kazanç sağladılar! En çok o tercih edildi

10 ayda 2 milyon TL'den fazla kazanç sağladılar! En çok o tercih edildi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 11:56
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki kadın kooperatiflerinde yılın 10 aylık döneminde 16 bin 485 adet ürün satışı gerçekleştirdi, 2 milyon 275 bin 514 TL kazanç elde edildi. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye birbirinden lezzetli ürünler ve rengarenk hediyelik eşyaların rafları süslediği mağazada en çok tercih edilen ise gıda ürünleri oldu.

10 ayda 2 milyon TL'den fazla kazanç sağladılar! En çok o tercih edildi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin tüketiciye doğrudan ulaştırılmasını sağlayan ‘Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nı Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda Eylül 2022’de açtı. İlk etapta 20 kooperatifle başlayan mağaza 32 kooperatife ulaştı.

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10 AYDA 16 BİNDEN FAZLA ÜRÜN SATILDI, 2 MİLYON 275 BİN 514 TL KAZANÇ SAĞLANDI

Mağazalarda yılın 10 aylık döneminde satışı yapılan 16 bin 485 adet üründen 2 milyon 275 bin 514 TL kazanç sağlandı. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye birbirinden lezzetli ürünler ve rengarenk hediyelik eşyaların rafları süslediği mağazada en çok tercih edilen ise gıda ürünleri oldu.

Ayrıca Kaleiçi Old Town Festivali’nde de kente gelen ziyaretçiler belediyenin açtığı mağazayı ziyaret ederek 20 bin 229 liralık ürün satın aldı.

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Belediye Başkanı Ümit Uysal, mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem verdiklerini dile getirdi. Mağazada kooperatiflere konsinye satış modelinin uygulandığını dile getiren Başkan Uysal, “Şimdi yeni hizmete açtığımız Antalya lokantamız da menüsünde bulunan erişte, tarhana, zeytin gibi yöresel lezzetlerimiz buradan temin ediyor. Artık, isteyen komşularımız Antalya lokantamızda, coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinin tadına bakıp Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağaza’mızdan bu özel zeytini alabilir” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa
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