10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki 700 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık'a gelin gelen Nagehan Sezer, genç yaşlarda öğrendiği terzilikle kendi diktiği şalvarları turistlere satıyor. Şalvarı 250 TL'ye sattığını söyleyen Sezer "Bir şalvarı dikmem 10-15 dakikamı alıyor ama yine de kolay değil. Kesimi dikimi derken parmaklar su topluyor ellerde yaralar oluşuyor" dedi. Sezer "Ankara'dan gelen bir kadın vardı geçen yıl aldı, çok hoşuna gitmiş. Bu geldiğinde 7 şalvar istedi aldı gitti" şeklinde konuştu.

Bursa'ya 10 kilometre, Yıldırım'a 3 kilometre uzaklıkta yer alan, yeşilin farklı tonlarını barındıran ağaçların arasında yan yana duran Osmanlı mimarisi evleri ve Arnavut kaldırımlı taş sokaklarıyla Cumalıkızık, Osmanlı dönemine ait en iyi sivil mimari örneği olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 700 yıllık bir vakıf köyü olan, 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Cumalıkızık, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanların arasında yer alıyor.

700 yıllık köye gelenler Osmanlı mimarisi evlerin içinde kahvaltı yapabiliyor, bahçesinde gözleme yiyor, bölgeye özgü gıda ürünlerinden ve şalvarlardan alıyor. Köyde birçok kişi hazır alıp üzerine belli bir kâr oranı ekleyerek satış yaparken, birkaç kişi de kendi ürettiğini satıyor.

Bunlardan biri olan 40 yaşındaki girişimci kadın Nagehan Sezer, gelin geldiği Cumalıkızık'ta yıllardır reçel yapıp satarken 5-6 yıldır da şalvar dikmeye başladı.

Yenişehir ilçesinden Cumalıkızık'a gelin geldiğini belirten Sezer, köyün tüm geçim kaynağının son yıllarda turizm olduğunu söyledi. Genç yaşlarda konfeksiyonda çalıştığını ve yeteri kadar terzilik öğrendiğini anlatan Sezer, şöyle konuştu:

"250 LİRA BİR ŞALVAR! SATIŞLAR GÜNDEN GÜNE DEĞİŞİYOR"

"Biz de eşimle şalvar ve tülbentleri hazır alıp satıyorduk. Ancak satın alınanların 10-20 santimetre kısa olunca tüketicilerden olumsuz geri dönüşler aldık. Ben de 5-6 yıl önce kendim dikmeye karar verdim. Hazırlara göre biraz daha uzun yapıyorum çünkü bu kumaşlar biraz da çekme yapabiliyor. Bu köyde kendi diktiğimi satıyorum. Benim gibi kendi dikip satan sanırım yok. Kendim seçiyorum, kesiyorum, dikiyorum ve satıyorum. 250 lira bir şalvar. Çarşı gibi çok değil satışlar günden güne değişiyor."

"BİR ŞALVARI DİKMEM 10-15 DAKİKAMI ALIYOR"

Vakit buldukça şalvar diktiğini ve farklı renklerde yüzlerce satışa hazır ürününün bulunduğunu aktaran Sezer, "Bir şalvarı dikmem 10-15 dakikamı alıyor ama yine de kolay değil. Kesimi dikimi derken parmakların su topluyor ellerimde yaralar oluşuyor. Tülbentleri de 200 liradan satıyorum. Tülbentleri de kendim yapıyorum" dedi.

"AİLE BÜTÇESİNE KATKI OLUYOR"

Hazır alıp satmaya göre daha kârlı olduğunu belirten Sezer, "Aile bütçesine katkı oluyor. Gözlemeden kahvaltıdan yeri geliyor hiç siftah olmuyor; şalvardan 3-5 kazanıyoruz. Benim diktiklerim beğeniliyor. Mesela Ankara'dan gelen bir kadın vardı geçen yıl aldı, çok hoşuna gitmiş. Bu geldiğinde 7 şalvar istedi aldı gitti" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

