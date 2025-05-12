100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor! KPSS ile atanmaya çalışırken... 'İyi ki bu şekilde başlamışım'

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı İncili köyünde yaşayan 29 yaşındaki Şafak Eraslan, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının 'Uzman Eller' projesine başvurdu. 100 bin lira tutarındaki hibe ile kendi işletmesini açan genç girişimci Eraslan, 7 mandayla başladığı manda yetiştiriciliğinde bugün 17 hayvana ulaştı.

Aynı zamanda sattığı hayvanlarla da ekonomik gelir elde eden Eraslan, hayvancılık alanında kendini geliştirerek işletmesini büyütmeyi başardı.

Kentin tek manda yetiştiricisi olan Eraslan, kendi elleriyle yaptığı, kalitesine güvendiği manda sütünü, yoğurdunu ve yağını Türkiye'nin birçok iline gönderim yapıyor.

İşini severek yapan Eraslan, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, siparişlere yetişemediğini söyledi.

"ARTIK KÖYÜM MANDALARI OLAN KÖY OLARAK BİLİYOR"

Manda çiftliğinin köyde ilgiyle karşılandığını anlatan Eraslan, "Köyümüze gelenler artık burayı 'mandaları olan köy' olarak tanımaya başladı. Bu durum hoşuma gidiyor. Mandaların bu kadar dikkat çekeceklerini beklemiyordum. Bazen arabayla geçerken fotoğraf çekenler oluyor" dedi.

Eraslan, mandaların köyün simgesi olduğunu dile getirdi.

Proje öncesinde KPSS ile atanmaya çalıştığını belirten Eraslan, "Projeye başlamadan önce KPSS ile atanmaya çalışanlardan biriydim. İyi ki bu şekilde başlamışım. Kendi yetenek alanımda gelişme sağladım" dedi.

Eraslan "Genç arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim: KPSS ile atanmak uzun bir süreç. Bu süreci değerlendirmek gerekiyordu, ben de öyle yaptım. Uzman Eller Projesi, benim için büyük avantaj oldu" ifadelerini kullandı.

Eraslan, projeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanlığına, kendisine güvenerek destek veren il ve ilçe müdürlüklerine teşekkür etti. (İHA)