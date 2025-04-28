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100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Erzincan’da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor. 100 bin lira maaşla çoban bulamayan besici derdini Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’ya anlattı.

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da besicileri çoban telaşı sardı. Bin bir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.

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Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye’nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan’da da yaşandığını belirten bir besici, çay ocağında oturan Vali Hamza Aydoğdu’yu görünce durumu iletti.

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"100 BİN LİRA MAAŞ İSTİYORLAR"

Besici, "Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Çobanlardan yana sıkıntımız var. 100 bin lira maaş istiyorlar. 100 bin lira vermemize rağmen çoban bulamıyoruz." dedi.

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VALİ AYDOĞDU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu çay ocağında sosyal medya hesabından paylaştığı videoya;
"Komşumuz Burhan Bey’e bir bardak çay içmeye uğradık. Bir çayın buharında, bir tebessümde buluştuk. Çaylarımızı ikram ettik, muhabbetimizi paylaştık. Gören geldi, selam verdi, hâl hatır sordu. Ayaküstü, içten bir halk günü kuruldu kendiliğinden." ifadelerini bıraktı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Erzincan Hamza Aydoğdu maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
alayı yalan, karını çoluğunu çocunu çalıştıracan ,bunların istediği bu...öyle maaş vereceğine kendin çalış cebine kalsın o para...
ozaman kendiniz çobanlık edin derim çok kolay bir iş değil canını ortaya koyuyorsun
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