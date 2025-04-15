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100 bin TL maaşla çalışacak ama bulamıyorlar! 'Çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz'

15.04.2025 09:34
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Erzincan’da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor. Besiciler, 100 bin TL maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşarken bir besici çobanların aylık maliyetlerinin 100 bin TL'den aşağı olmadığını, ayrıca yeme, içme, barınma ve benzeri ihtiyaçlarını da vermek zorunda kaldıklarını belirtip bu nedenle çoban tutmanın zor olduğunu aktardı.

100 bin TL maaşla çalışacak ama bulamıyorlar! 'Çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz'

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da besicileri çoban telaşı sardı. Bin bir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.

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"ÇOBAN TUTMAK ZOR OLDU"

Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye’nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan’da da yaşandığını belirten besici, "Çobanların aylık maliyetleri 100 bin liradan aşağı değil. Ayrıca çobanların yeme, içme, sigara, barınma ve geri gittiklerinde peynir, yoğurt, yün gibi ihtiyaçlarını da vermek zorunda kalıyoruz. Onun için çoban tutmak zor oldu" dedi.

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"KENDİ ÇOCUKLARIMIZLA BU İŞİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Besici "Artık 5-6 ay çoban tutmamız gerekirken kendi çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çoban yerine 2-3 çocuk gönderiyoruz ancak bir çobanın işini yapabiliyorlar. Tabii ki çocuklardan çoban gibi verim alamıyoruz" şeklinde konuştu.

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"ÇOBANLARA O PARAYI VERECEK GÜCÜMÜZ YOK"

Besici "Çobanlar daha verimli oluyor. Ama ne yapalım çobanlara o parayı verecek gücümüz yok." ifadelerini kullandı. (İHA)

ç3Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Besicilik Çoban Erzincan maaş
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