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1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor

Adana'nın Feke ilçesinde 1200 rakımlı sarp yamaçlardaki köylerde tarım makinelerinin giremediği buğday tarlalarında oraklarla imece usulü hasat yapılıyor.

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor

Gelişen teknolojiyle birlikte biçerdöverlerin yerini aldığı Anadolu'da artık unutulmaya yüz tutan ellik ve orak, Toros Dağları'nın zirvesinde köylünün ayrılmaz parçası olmayı sürdürüyor. Adana'nın Feke ilçesinde 1200 rakımlı sarp yamaçlarda tarım makinelerinin giremediği tarlalarda buğday, ellik ve orakla imece usulü hasat ediliyor. Oraklarla biçilerek derlenen buğday başakları, daha sonra çadırların üzerine konulup çekilerek ya da katır ve eşeklerle taşınıyor.

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor 1

Orakla köylülerle birlikte ekin biçen Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede bahçelerde başlayan ekin mesainin şenlik havasında geçtiğini belirtti.

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor 2

Hasat yapan köy sakinlerine Çukurova karpuzu ve çeşitli ikramlarda da bulunan Özen, Anadolu'nun kadim üretim kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Toroslar'ın zirvesinde 1200 rakımda insanların samimi, dürüst şekilde kışlık yiyeceklerini ürettikleri, ata tohumlarıyla yetiştirdikleri buğdayı biçme şölen tadında geçiyor. Patozlar, ellikler ve oraklar artık birçok yerde kalktı ama bizde çocukluğumuzdan beri sürdürülen bir ata sporu gibi üretim diyebiliriz" dedi.

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor 3

Gazi Ersin adlı çiftçi ise, "Kırsal kesimde makine yok. Ata usulü orakla biçiyoruz, çadırla çekiyoruz. Sıcak ve mesai zor. Çadırın ulaşamadığı yerlere katırla gidiyoruz" diye konuştu.

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor 4

Köylülerden Yasir Ersin de gelenekleri sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "En azından kendimiz ekiyoruz, kendimiz biçiyoruz. Mutluyuz, geleneklerimiz sürüyor" dedi.

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor 5

Hasada katılan çocuklardan Selim Kayadelen emeğin zorluğuna dikkat çekerek, "Yapmayana kolay gelir ama bize zor. Destesi toplanacak, ekini taşınacak. Okul bitti ama bizim işimiz bitmedi. Yapmayana kolay olur, yapana zor bu iş" ifadelerini kullandı.

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor 6

1200 rakımda imece usulü yapıyorlar: Makine giremiyor 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana hasat
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