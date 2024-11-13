FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 15 yaşındaki çırağı bile asgari ücretten fazla kazanıyor! Beyaz yakalıların canını sıkacak maaş ortalaması: Mühendisten bile 3 kat fazla kazanıyorlar...

15 yaşındaki çırağı bile asgari ücretten fazla kazanıyor! Beyaz yakalıların canını sıkacak maaş ortalaması: Mühendisten bile 3 kat fazla kazanıyorlar...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.11.2024 10:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son yıllarda maaş dengesi tepede tırnağa değişti. Üniversite mezunları olan beyaz yakalıların maaşları asgari ücrete yaklaşırken, çıraklıktan başlayıp ustalığı öğrenen mavi yakalılar ise neredeyse 3 rakamlı maaşları ulaştı. İnşaat, sanayi, otomotiv sektöründeki son duruma baktığımızda maaş ortalaması da bunu doğruluyor. Bir ustanın yanında çalışan çırak bile asgari ücretin üzerinde maaş alıyor.

15 yaşındaki çırağı bile asgari ücretten fazla kazanıyor! Beyaz yakalıların canını sıkacak maaş ortalaması: Mühendisten bile 3 kat fazla kazanıyorlar...

Ara eleman ve usta bulunamaması sebebiyle ücret dengeleri değişti. Mavi yakalılar yani meslek lisesi mezunları veya çekirdekten yetişen ustalar, beyaz yakalılardan yani üniversite mezunlarından daha fazla para kazanmaya başladılar. İşte otomotiv, sanayi ve inşaat sektörlerinden bazı örnekler...

otoöotiv

15 YAŞINDAKİ ÇIRAĞI BİLE ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA KAZANIYOR

Yıllardır otomotiv ustalığı yapan Yüksel Usta yanında çok sayıda çırak yetiştirdi ve birçok çırağı da kendi dükkanını açtı. Şu anda yanında bir çırağı olduğunu söyleyen usta kendini şanslı gördüğünü çoğu yerin çırak bile bulamadığını söyledi. Yüksel'in ustanın yanındaki çırağını bile şu anda asgari ücretten fazla para kazandığı belirtildi.

sanatyi

MÜHENDİS 30 BİN, USTA 60 BİN LİRA KAZANIYOR

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, "Ara eleman dediğimiz bu nitelikli işgücü yok olmak üzere. Makine mühendisi 30-35 bin lira maaş alırken onun yanında çalışan presçi 50-60 bin lira maaş alıyor. Yani şu anda mavi yakalılar hatta gri yakalılar, beyaz yakalılardan daha çok maaş alıyor." ifadelerini kullandı.

vinç

SANAYİDE ASGARİ ÜCRETLİ KİMSE YOK

Sanayi bölgesi de yine maaşların yüksek olduğu anlardan biri. Ekol tv'de yer alan habere sanayi bölgesinde asgari ücretli çalışan bulmak neredeyse imkansız. Şu anda asgari ücret 17 bin 2 lirayken sanayi bölgesindeki en düşük maaşlar 27-28 bin lira bandında.

inşaat1

İNŞAAT SEKTÖRÜ DE AYNI

Otomotiv ve sanayi sektörü gibi inşaat sektöründe de durum farklı değil. Bir inşaat mühendisi ortalama 30-35 bin bandında maaş alırken bir ustanın maaşı aylık 100 bin hatta bazen 150 bin liraya çıkıyor. Sebebi ise kalıpçı, kaynakçı, sıvacı, demirci gibi ustaların çok olmaması. Bir ustanın günlüğü 3 bin liradan başlıyor 6-7 bin liralara kadar çıkabiliyor. En üst seviyeden hesaplandığında bu da mühendislerin maaşlarının 3 katından fazlaya eş değer oluyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Çırak Mühendis İnşaat maaş eleman usta
En Çok Okunan Haberler
Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Her saniyesini kaydetti! "Nerede o adam?" diyerek sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek öldü

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat!

MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat!

'1 gün önce duydum' Asgari ücret zammı için kulis! Hesap yine değişti

'1 gün önce duydum' Asgari ücret zammı için kulis! Hesap yine değişti

O iş için Hindistan'dan getiriyorlar! Eleman sıkıntısında bambaşka boyut

O iş için Hindistan'dan getiriyorlar! Eleman sıkıntısında bambaşka boyut

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.