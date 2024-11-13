15 yaşındaki çırağı bile asgari ücretten fazla kazanıyor! Beyaz yakalıların canını sıkacak maaş ortalaması: Mühendisten bile 3 kat fazla kazanıyorlar...

Ara eleman ve usta bulunamaması sebebiyle ücret dengeleri değişti. Mavi yakalılar yani meslek lisesi mezunları veya çekirdekten yetişen ustalar, beyaz yakalılardan yani üniversite mezunlarından daha fazla para kazanmaya başladılar. İşte otomotiv, sanayi ve inşaat sektörlerinden bazı örnekler...

15 YAŞINDAKİ ÇIRAĞI BİLE ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA KAZANIYOR

Yıllardır otomotiv ustalığı yapan Yüksel Usta yanında çok sayıda çırak yetiştirdi ve birçok çırağı da kendi dükkanını açtı. Şu anda yanında bir çırağı olduğunu söyleyen usta kendini şanslı gördüğünü çoğu yerin çırak bile bulamadığını söyledi. Yüksel'in ustanın yanındaki çırağını bile şu anda asgari ücretten fazla para kazandığı belirtildi.

MÜHENDİS 30 BİN, USTA 60 BİN LİRA KAZANIYOR

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, "Ara eleman dediğimiz bu nitelikli işgücü yok olmak üzere. Makine mühendisi 30-35 bin lira maaş alırken onun yanında çalışan presçi 50-60 bin lira maaş alıyor. Yani şu anda mavi yakalılar hatta gri yakalılar, beyaz yakalılardan daha çok maaş alıyor." ifadelerini kullandı.

SANAYİDE ASGARİ ÜCRETLİ KİMSE YOK

Sanayi bölgesi de yine maaşların yüksek olduğu anlardan biri. Ekol tv'de yer alan habere sanayi bölgesinde asgari ücretli çalışan bulmak neredeyse imkansız. Şu anda asgari ücret 17 bin 2 lirayken sanayi bölgesindeki en düşük maaşlar 27-28 bin lira bandında.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DE AYNI

Otomotiv ve sanayi sektörü gibi inşaat sektöründe de durum farklı değil. Bir inşaat mühendisi ortalama 30-35 bin bandında maaş alırken bir ustanın maaşı aylık 100 bin hatta bazen 150 bin liraya çıkıyor. Sebebi ise kalıpçı, kaynakçı, sıvacı, demirci gibi ustaların çok olmaması. Bir ustanın günlüğü 3 bin liradan başlıyor 6-7 bin liralara kadar çıkabiliyor. En üst seviyeden hesaplandığında bu da mühendislerin maaşlarının 3 katından fazlaya eş değer oluyor.