17 günde 150 bin TL'yi onun için elinin tersiyle itti! İş için arayan arayana ama... 'İnanmıyorlar, istemiyorsun doydun diyorlar'

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı. İşe çıkacağı esnada kepçesini kontrol eden Kuyucu, içinde yumurtaları olan kumru yuvasıyla karşılaştı. Kuyucu, kumrunun yuvasını ekmek teknesi üzerine yaptığını fark ederek yuvayı bozmamak için kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı.

Kendisini arayarak işe çağıran müşterilerini inandırmakta güçlük çeken Kuyucu, 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor.

"YAKLAŞIK 100 BİN TL - 150 BİN TL KAYBIM VAR AMA KUŞLAR RABBİMİN MİSAFİRİ"

Bülent Kuyucu, geride kalan 17 günlük süreçte yaklaşık 100 bin TL ile 150 bin TL arasında kaybı olduğunu ifade etti.

Kuyucu, "Narlıca üst geçit bölgesinde iş yerimiz var. 17 gündür makinemiz yatıyor. Kuş kepçemin bomunun üzerine yuva yaptı ve yumurtalarını bıraktı. 17 gün oldu ama hala çıkarmadı, biz de işe çıkamıyoruz. İş geliyor, işe gidemiyoruz. Yuva yıkmak iyi değil dedik ve beklemeye başladık. Yaklaşık 100 bin TL - 150 bin TL kaybım var ama kuşlar rabbimin misafiri" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLERE ANLATTIĞIMDA İNANMIYORLAR"

Kuyucu "Müşteriler aradığında durumu anlattığımda inanmıyorlar, ‘yok sen iş yapmak istemiyorsun, doydun’ diyorlar. İnandırmak için telefonla video çekip atıyorum, görünce şok oluyorlar" şeklinde konuştu.

Devamında Kuyucu, Bu kuşun yuvasını yıkacağıma benim kepçem aylarca yatsın, asla bir yuvayı yıkmam" dedi. (İHA)