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2 ay dükkanı kapatıyorlar, dönünce akın akın müşteri geliyor! 'Çok talep oluyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.12.2024 09:38
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Eskişehir'de 22 yıldır turşuculuk yapan Ünal Atalay, kış mevsiminin gelmesi ile satışlarının oldukça iyi gittiğini belirtirken, vatandaşları yazın satılan ve koruyucu madde içeren turşulara karşı uyardı. "Yazları Temmuz ayında dükkânımızı yaklaşık 2 ay kapatıyoruz. İmalata giriyoruz, turşularımızı kuruyoruz. Kışın kasım ayından sonra işlerimiz hareketleniyor" diyen Atalay "Yazın genellikle başka turşucular dükkânlarını kapatmıyor. Biz kapatıyoruz çünkü koruyucu madde kullanmıyoruz" dedi.

2 ay dükkanı kapatıyorlar, dönünce akın akın müşteri geliyor! 'Çok talep oluyor'

Turşucu Ünal Atalay, vatandaşların kışın gripten korunmak için turşu ve turşu suyuna yöneldiğini belirtti. Turşu suyunun içerisindeki elma sirkesi, sarımsak, lahana suyu gibi ürünlerin birleşiminin probiyotik etkisi oluşturduğunu belirten Ünal Atalay, bir diğer probiyotik olan sarımsağa da ilginin artığını dile getirdi. Öte yandan yazın satılan ve koruyucu madde içeren turşuların tehlikesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

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“TURŞUYA GÖRE TURŞU SUYUNA DAHA ÇOK TALEP OLUYOR DİYEBİLİRİM”

Atalay, en çok turşu suyu, salatalık ve lahana turşusu sattığını belirtti.

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Atalay, “Yaklaşık 13 yaşımdan beri bu meslekle uğraşıyorum. Turşuculuk bizde baba mesleğidir. Biz yazları Temmuz ayında dükkânımızı yaklaşık 2 ay kapatıyoruz. İmalata giriyoruz, turşularımızı kuruyoruz. Kışın kasım ayından sonra işlerimiz hareketleniyor. En çok salatalık ve lahana turşusu tercih ediliyor. Ayrıyeten kış mevsiminde sarımsak da çok satılanlar arasında. Sarımsak probiyotik olduğu için dikkat çekiyor. Turşuya göre turşu suyuna daha çok talep oluyor diyebilirim. Yazın genellikle başka turşucular dükkânlarını kapatmıyor. Biz kapatıyoruz çünkü koruyucu madde kullanmıyoruz. Turşu suyunun içerisinde elma sirkesi, sarımsak, lahana suyu gibi ürünler mevcut. Bu ürünlerin hepsi birleştiği zaman probiyotik etkisi oluşturuyor. Kış aylarında müşteriler gripten korunmak için turşu suyuna yöneliyor” dedi.

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“KORUYUCU MADDENİN 4 GRAMI BİR ATI ÖLDÜRMEYE YETERLİDİR”

Atalay, barlanma yapmayan turşulara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Atalay, ”Vatandaşlar yazın alınan turşulara oldukça dikkat etmeli. Koruyucu atılmadığı zaman turşuda belirli bir süre sonra barlanma denilen beyazlıklar oluşuyor. Koruyucu atıldığında o beyazlama olmuyor. Koruyucu maddenin 4 gramı bir atı öldürmeye yeterlidir. Vatandaşlar barlanma yapan turşular tercih etmelidir" şeklinde konuştu.

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Fiyatlarla ilgili de konuşan Atalay "Sosyal medyada peynir dolgulu jalapeno turşusunun meşhur olması satışlarımızı artırdı. Talep Dubai çikolatasından daha fazlaydı. Bu sebepten dolayı kendimiz üretime yetişemeyince belirli yerlerden peynir dolgulu jalapeno almaya başladık. Peynir dolgulu jalapeno ücretimiz 80 ila 150 lira arasında değişiyor. Genel olarak turşuların kilosu ise 200 lirayken, litrelik turşu suyu ise 80 lira olarak satışa sunuluyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
turşu dükkan müşteri
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