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2 bin TL'ye satıyor! Lisede başladı, mezun olduğu gibi dükkan açtı! Kendi işinin patronu oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.02.2025 13:05
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Elazığ’da lise yıllarında internet üzerinden sattığı kolye ve bileklik ürünleriyle ticarete atılan genç girişimci, biriktirdiği paralarla kendi iş yerini açarak patron oldu. "300 çeşit ürünüm mevcut en düşük ayakkabı fiyatı 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar yükseliyor" diyen Ahmet Yasin Gökmen "Lise sonrasında kendi dükkanımı açmayı hedefledim, çok şükür de dükkanımı açtım" ifadelerini kullandı. Gökmen "Genç girişimci olarak da bu yöndeki hedeflerimi ilerletmeyi düşünüyorum" dedi.

2 bin TL'ye satıyor! Lisede başladı, mezun olduğu gibi dükkan açtı! Kendi işinin patronu oldu

Elazığ’da yaşayan 18 yaşındaki genç girişimci Ahmet Yasin Gökmen, lisede başlayan ticaret serüveni ile açtığı ayakkabıcı dükkanında, hayallerini gerçekleştirerek kendi işinin patronu oldu. Lise hayatında, internetten temin ettiği kolye ve ayakkabı gibi ürünleri sipariş edip, sınıf arkadaşlarına satmasıyla ticaret hayatına atıldı. Lisede satışını yaptığı ürünlerin parasını biriktiren Gökmen mezun olduktan ayakkabı üzerine işletme açarak ticarete girdi. Yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu aktaran Ahmet Yasin Gökmen, ilerleyen dönemlerde işleri büyütmek istediğini belirtti.

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"LİSE SONRASINDA DÜKKANIMI AÇMAYI HEDEFLEDİM, ÇOK ŞÜKÜR AÇTIM"

Genç girişimci Ahmet Yasin Gökmen, "Fen lisesi mezunuyum, ticaret hayatıma ilk olarak lisede başladım. İnternet üzerinden çeşitli, kolye ayakkabı temin ederek, sınıf arkadaşlarıma satış yapıp ticaret serüvenimi başlattım. Lise sonrasında ise kendi dükkanımı açmayı hedefledim, çok şükür de dükkanımı açtım" ifadelerini kullandı.

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"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Gökmen "Genç girişimci olarak da bu yöndeki hedeflerimi ilerletmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda işimi de çok seviyorum, her sabah seve seve geliyorum. Sabah 09.00’da dükkanımı açıp günlük hazırlıklarımı ve internet kargolarımın hazırlanışını yapıyorum. Akşamda 20.00’da işimi bitirip evime gidiyorum. Erkek ve kadın olarak toplamda 300 çeşit ürünüm mevcut en düşük ayakkabı fiyatı 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar yükseliyor" dedi. (İHA)

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fiyat lise patron satış
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